|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Заслуженные работники агропромышленного комплекса России»
Сегодня в Пензе
|
28 декабря 2016 года начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев в рамках награждения сельхозтоваропроизводителей-участников аграрных выставочных мероприятий 2016 сельхозгода представил книгу «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России», переданную министерством сельского хозяйства России. В книге размещена информация о руководителях сельхозпредприятий Пензенской области. Это Петр Степанюк – руководитель ТНВ «им. Димитрова» Белинского района и Александр Михайловский – руководитель ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» Колышлейского района. «Это руководители ведущих предприятий аграрного сектора нашего региона. Приятно, что в издании федерального уровня отражается информация о достижениях, заслуженных людях нашей аграрной отрасли», - отметил Вячеслав Шиняев. Начальник управления поздравил Петра Степанюка и Александра Михайловского и вручил книги «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России».
28 декабря 2016 года начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев в рамках награждения сельхозтоваропроизводителей-участников аграрных выставочных мероприятий 2016 сельхозгода представил книгу «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России», переданную министерством сельского хозяйства России.
В книге размещена информация о руководителях сельхозпредприятий Пензенской области. Это Петр Степанюк – руководитель ТНВ «им. Димитрова» Белинского района и Александр Михайловский – руководитель ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» Колышлейского района. «Это руководители ведущих предприятий аграрного сектора нашего региона. Приятно, что в издании федерального уровня отражается информация о достижениях, заслуженных людях нашей аграрной отрасли», - отметил Вячеслав Шиняев.
Начальник управления поздравил Петра Степанюка и Александра Михайловского и вручил книги «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России».
Новость: Дмитрий Раткин
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru