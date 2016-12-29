28 декабря 2016 года начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев в рамках награждения сельхозтоваропроизводителей-участников аграрных выставочных мероприятий 2016 сельхозгода представил книгу «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России», переданную министерством сельского хозяйства России. В книге размещена информация о руководителях сельхозпредприятий Пензенской области. Это Петр Степанюк – руководитель ТНВ «им. Димитрова» Белинского района и Александр Михайловский – руководитель ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» Колышлейского района. «Это руководители ведущих предприятий аграрного сектора нашего региона. Приятно, что в издании федерального уровня отражается информация о достижениях, заслуженных людях нашей аграрной отрасли», - отметил Вячеслав Шиняев. Начальник управления поздравил Петра Степанюка и Александра Михайловского и вручил книги «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России».

Новость: Дмитрий Раткин