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 Пятница, 30 декабря 2016
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«Заслуженные работники агропромышленного комплекса России»
Сегодня в Пензе
 

28 декабря 2016 года начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев в рамках награждения сельхозтоваропроизводителей-участников аграрных выставочных мероприятий 2016 сельхозгода представил книгу «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России», переданную министерством сельского хозяйства России.

В книге размещена информация о руководителях сельхозпредприятий Пензенской области. Это Петр Степанюк – руководитель ТНВ «им. Димитрова» Белинского района и Александр Михайловский – руководитель ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» Колышлейского района. «Это руководители ведущих предприятий аграрного сектора нашего региона. Приятно, что в издании федерального уровня отражается информация о достижениях, заслуженных людях нашей аграрной отрасли», - отметил Вячеслав Шиняев.

Начальник управления поздравил Петра Степанюка и Александра Михайловского и вручил книги «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России».

Новость: Дмитрий Раткин

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