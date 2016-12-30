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«Заслуженный работник образования Пензенской области»
Сегодня в Пензе
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В Губернаторком доме состоялась торжественная церемония вручения главой региона Иваном Белозерцевым государственных наград Российской Федерации и наград Пензенской области. Среди награждаемых были два представителя системы образования. Почетного звания "Заслуженный работник образования Пензенской области" удостоены: - Елизавета Алексеевна Большакова, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы; - Нина Петровна Улыбина, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы рабочего поселка Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова.
В Губернаторком доме состоялась торжественная церемония вручения главой региона Иваном Белозерцевым государственных наград Российской Федерации и наград Пензенской области. Среди награждаемых были два представителя системы образования.
Почетного звания "Заслуженный работник образования Пензенской области" удостоены:
- Елизавета Алексеевна Большакова, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы;
- Нина Петровна Улыбина, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы рабочего поселка Шемышейка имени Героя Советского Союза Александра Тимофеевича Бодряшова.
Новость: Дмитрий Раткин
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