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Виктор Кувайцев поздравил сотрудников аппарата городской Думы
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы аппарата городской Думы. Виктор Кувайцев поздравил аппарат Пензенской городской Думы с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил коллектив аппарата за плодотворное сотрудничество, отметив высокую работоспособность и опыт сотрудников. Затем состоялось награждение сотрудников городской Думы, в котором вместе с Главой города Валерием Савельевым и его заместителем Георгием Тюриным принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев.
Глава администрации города Виктор Кувайцев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы аппарата городской Думы.
Виктор Кувайцев поздравил аппарат Пензенской городской Думы с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил коллектив аппарата за плодотворное сотрудничество, отметив высокую работоспособность и опыт сотрудников.
Затем состоялось награждение сотрудников городской Думы, в котором вместе с Главой города Валерием Савельевым и его заместителем Георгием Тюриным принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев.
Новость: Дмитрий Раткин
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