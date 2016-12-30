Виктор Кувайцев поздравил сотрудников аппарата городской Думы

Глава администрации города Виктор Кувайцев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы аппарата городской Думы. Виктор Кувайцев поздравил аппарат Пензенской городской Думы с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил коллектив аппарата за плодотворное сотрудничество, отметив высокую работоспособность и опыт сотрудников. Затем состоялось награждение сотрудников городской Думы, в котором вместе с Главой города Валерием Савельевым и его заместителем Георгием Тюриным принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев.

Новость: Дмитрий Раткин