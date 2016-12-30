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Виктор Кувайцев поздравил жителей «Квартала Луи» с Новым годом
Сегодня в Пензе
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В преддверии Нового года, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил арт-холл «Квартал Луи», чтобы поздравить его жителей с наступающим праздником. В гости Виктор Николаевич пришел не с пустыми руками – он подарил робота телеприсутствия. Данным устройством можно управлять за сотни километров, – и не просто управлять, а присутствовать там с помощью встроенных в него дисплея, камеры, микрофона и динамиков. Ребята очень обрадовались подарку. Теперь им предстоит выбрать своему новому электронному другу имя. Кроме того, в неформальной обстановке, за чашкой чая участники встречи подвели итоги уходящего года, поделились планами на 2017 год и обменялись поздравлениями. - Удачи вам в новом году. Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья, вдохновения, радости и счастья, - пожелал Виктор Кувайцев.
В преддверии Нового года, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил арт-холл «Квартал Луи», чтобы поздравить его жителей с наступающим праздником.
В гости Виктор Николаевич пришел не с пустыми руками – он подарил робота телеприсутствия.
Данным устройством можно управлять за сотни километров, – и не просто управлять, а присутствовать там с помощью встроенных в него дисплея, камеры, микрофона и динамиков.
Ребята очень обрадовались подарку. Теперь им предстоит выбрать своему новому электронному другу имя.
Кроме того, в неформальной обстановке, за чашкой чая участники встречи подвели итоги уходящего года, поделились планами на 2017 год и обменялись поздравлениями.
- Удачи вам в новом году. Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья, вдохновения, радости и счастья, - пожелал Виктор Кувайцев.
Новость: Дмитрий Раткин
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