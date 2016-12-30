Пензенский областной клинический центр специализированных видов тиражирует высокотехнологичные виды оказания медицинской помощи

Все больше пензенских больниц работают на развитие и тиражирование новых видов оказания медицинской помощи, в том числе по высоким технологиям.



В 2016 году Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи продолжил совершенствование своей деятельности, внедрив в 2015 году оказание высокотехнологичной медицинский помощи больным с различными заболеваниями кожи.



В своей практике для лечения пациентов с осложнёнными формами патологий кожи пензенские дерматологи успешно применяют лечение лекарственными препаратами наряду с лазерной терапией, фототерапией, а также локальной, комбинированной и общей фотохимиотерапией.



За 2016 год было пролечено 32 таких пациента. «У всех мы наблюдаем положительную динамку состояния и благоприятные прогнозы на полнейшее выздоровление», - отмечает заведующая отделением.



В 2017 году работа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на базе Пензенского областного кинического центра специализированных видов медицинской помощи будет продолжена.

Новость: Дмитрий Раткин