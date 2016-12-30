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 Пятница, 30 декабря 2016
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Пензенский областной клинический центр специализированных видов тиражирует высокотехнологичные виды оказания медицинской помощи
Сегодня в Пензе
 

Все больше пензенских больниц работают на развитие и тиражирование новых видов оказания медицинской помощи, в том числе по высоким технологиям. 

В 2016 году Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи продолжил совершенствование своей деятельности, внедрив в 2015 году оказание высокотехнологичной медицинский помощи больным с различными заболеваниями кожи.

В своей практике для лечения пациентов с осложнёнными формами патологий кожи пензенские дерматологи успешно применяют лечение лекарственными препаратами наряду с лазерной терапией, фототерапией, а также локальной, комбинированной и общей фотохимиотерапией.

За 2016 год было пролечено 32 таких пациента. «У всех мы наблюдаем положительную динамку состояния и благоприятные прогнозы на полнейшее выздоровление», - отмечает заведующая отделением.

В 2017 году работа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на базе Пензенского областного кинического центра специализированных видов медицинской помощи будет продолжена.

Новость: Дмитрий Раткин

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