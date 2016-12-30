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В жилых домах на улице Мичурина температурный режим сохраняется в норме
Сегодня в Пензе
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По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, 29 декабря глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание по вопросу теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мичурина. В результате обследования установлено, что температура выхода теплоносителя соответствует температурному графику, температурный режим в жилых помещениях в норме. Для обеспечения качественным ресурсом в холодный период ГСК «Энерго» рекомендовано провести работы по увеличению расхода и температуры теплоносителя. МКП «Теплоснабжение г. Пензы» поручено восстановить изоляцию на поврежденных участках трубопровода. Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации Железнодорожного района города Пензы.
По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, 29 декабря глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание по вопросу теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мичурина.
В результате обследования установлено, что температура выхода теплоносителя соответствует температурному графику, температурный режим в жилых помещениях в норме.
Для обеспечения качественным ресурсом в холодный период ГСК «Энерго» рекомендовано провести работы по увеличению расхода и температуры теплоносителя.
МКП «Теплоснабжение г. Пензы» поручено восстановить изоляцию на поврежденных участках трубопровода.
Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации Железнодорожного района города Пензы.
Новость: Дмитрий Раткин
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