В жилых домах на улице Мичурина температурный режим сохраняется в норме

По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, 29 декабря глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание по вопросу теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мичурина. В результате обследования установлено, что температура выхода теплоносителя соответствует температурному графику, температурный режим в жилых помещениях в норме. Для обеспечения качественным ресурсом в холодный период ГСК «Энерго» рекомендовано провести работы по увеличению расхода и температуры теплоносителя. МКП «Теплоснабжение г. Пензы» поручено восстановить изоляцию на поврежденных участках трубопровода. Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации Железнодорожного района города Пензы.

Новость: Дмитрий Раткин