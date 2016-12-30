В Пензенской области по итогам года будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья

Это составляет 95% к уровню прошлого года и соответствует прогнозируемым средним общероссийским показателям и показателям по Приволжскому федеральному округу, отметили в министерстве.

Большая часть муниципальных образований области выполнила установленные Соглашениями прогнозные показатели по обеспечению ввода жилья.

«По предварительным данным будет сохранено положение региона в рейтингах ПФО и РФ по показателям развития строительной отрасли», - отметили в министерстве.

По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на 1 человека.