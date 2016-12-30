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В Пензенской области по итогам года будет введено 885 тыс. квадратных метров жилья
Сегодня в Пензе
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Это составляет 95% к уровню прошлого года и соответствует прогнозируемым средним общероссийским показателям и показателям по Приволжскому федеральному округу, отметили в министерстве. Большая часть муниципальных образований области выполнила установленные Соглашениями прогнозные показатели по обеспечению ввода жилья. «По предварительным данным будет сохранено положение региона в рейтингах ПФО и РФ по показателям развития строительной отрасли», - отметили в министерстве. По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на 1 человека.
Это составляет 95% к уровню прошлого года и соответствует прогнозируемым средним общероссийским показателям и показателям по Приволжскому федеральному округу, отметили в министерстве.
Большая часть муниципальных образований области выполнила установленные Соглашениями прогнозные показатели по обеспечению ввода жилья.
«По предварительным данным будет сохранено положение региона в рейтингах ПФО и РФ по показателям развития строительной отрасли», - отметили в министерстве.
По итогам 11 месяцев 2016 года Пензенская область занимает 6 место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья в эксплуатацию и 5 место по вводу жилья на 1 человека.
Новость: Дмитрий Раткин
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