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В Пензенской области пройдет многодневный лыжный агитпоход «Звездный»
Сегодня в Пензе
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Мероприятие проводится на двух уровнях: муниципальном и областном. На муниципальном уровне туристские группы совершат однодневные и многодневные походы по территории своего района. На этом этапе в агитпоходе примут участие более 1000 учащихся из районов области. На маршруте будет организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проведены концерты, пройдут выступления агитбригад. На областном уровне агитпоход пройдет со 2 по 8 января 2017 года по территории восьми районов области. Завершится агитпоход 7 января в Кузнецке, где состоится торжественная линейка с подведением итогов и награждением лучших туристических групп дипломами Министерства образования.
Мероприятие проводится на двух уровнях: муниципальном и областном. На муниципальном уровне туристские группы совершат однодневные и многодневные походы по территории своего района. На этом этапе в агитпоходе примут участие более 1000 учащихся из районов области. На маршруте будет организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проведены концерты, пройдут выступления агитбригад.
На областном уровне агитпоход пройдет со 2 по 8 января 2017 года по территории восьми районов области.
Завершится агитпоход 7 января в Кузнецке, где состоится торжественная линейка с подведением итогов и награждением лучших туристических групп дипломами Министерства образования.
Новость: Дмитрий Раткин
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