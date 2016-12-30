В Пензенской области пройдет многодневный лыжный агитпоход «Звездный»

Мероприятие проводится на двух уровнях: муниципальном и областном. На муниципальном уровне туристские группы совершат однодневные и многодневные походы по территории своего района. На этом этапе в агитпоходе примут участие более 1000 учащихся из районов области. На маршруте будет организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проведены концерты, пройдут выступления агитбригад.

На областном уровне агитпоход пройдет со 2 по 8 января 2017 года по территории восьми районов области.

Завершится агитпоход 7 января в Кузнецке, где состоится торжественная линейка с подведением итогов и награждением лучших туристических групп дипломами Министерства образования.