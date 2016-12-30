В Пензе с 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня

В администрации Пензы сообщили о графике работы общественного транспорта в праздничные и выходные дни.

Как проинформировали в мэрии, 31 декабря 2016 года работа общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме по графику выходного дня (троллейбусы будут работать до 20.00, автобусы большого класса до 22.00, автобусы малого класса до 23.00).

При этом с 1 по 9 января 2017 года будет приостановлено обслуживание троллейбусного маршрута № 4 «Запрудный - Кривозерье».