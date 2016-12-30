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В Пензе с 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня
Сегодня в Пензе
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В администрации Пензы сообщили о графике работы общественного транспорта в праздничные и выходные дни. Как проинформировали в мэрии, 31 декабря 2016 года работа общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме по графику выходного дня (троллейбусы будут работать до 20.00, автобусы большого класса до 22.00, автобусы малого класса до 23.00). При этом с 1 по 9 января 2017 года будет приостановлено обслуживание троллейбусного маршрута № 4 «Запрудный - Кривозерье».
В администрации Пензы сообщили о графике работы общественного транспорта в праздничные и выходные дни.
Как проинформировали в мэрии, 31 декабря 2016 года работа общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме по графику выходного дня (троллейбусы будут работать до 20.00, автобусы большого класса до 22.00, автобусы малого класса до 23.00).
При этом с 1 по 9 января 2017 года будет приостановлено обслуживание троллейбусного маршрута № 4 «Запрудный - Кривозерье».
Новость: Дмитрий Раткин
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