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 Пятница, 30 декабря 2016
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В Пензе продолжаются Новогодние представления продолжаются
Сегодня в Пензе
 

Работники Молодежного центра «Орион»  провели новогоднее представление для детей и подростков города Пензы.

Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами  «Мобильные отряды студентов» подготовили для детей театрализованную новогоднюю постановку. В гости к ребятам приехали Бременские музыканты, Петух, Дед Мороз и Снегурочка.

В ходе представления ребята вместе с волонтерами играли в веселые игры, танцевали, водили хороводы у новогодней елки.

Не забыл Дед Мороз на празднике и про подарки, все участники праздника получили памятные сувениры и сладости

Новость: Дмитрий Раткин

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