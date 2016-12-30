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В Пензе продолжаются Новогодние представления продолжаются
Сегодня в Пензе
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Работники Молодежного центра «Орион» провели новогоднее представление для детей и подростков города Пензы. Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами «Мобильные отряды студентов» подготовили для детей театрализованную новогоднюю постановку. В гости к ребятам приехали Бременские музыканты, Петух, Дед Мороз и Снегурочка. В ходе представления ребята вместе с волонтерами играли в веселые игры, танцевали, водили хороводы у новогодней елки. Не забыл Дед Мороз на празднике и про подарки, все участники праздника получили памятные сувениры и сладости
Работники Молодежного центра «Орион» провели новогоднее представление для детей и подростков города Пензы.
Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами «Мобильные отряды студентов» подготовили для детей театрализованную новогоднюю постановку. В гости к ребятам приехали Бременские музыканты, Петух, Дед Мороз и Снегурочка.
В ходе представления ребята вместе с волонтерами играли в веселые игры, танцевали, водили хороводы у новогодней елки.
Не забыл Дед Мороз на празднике и про подарки, все участники праздника получили памятные сувениры и сладости
Новость: Дмитрий Раткин
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