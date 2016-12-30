В Пензе продолжаются Новогодние представления продолжаются

Работники Молодежного центра «Орион» провели новогоднее представление для детей и подростков города Пензы. Сотрудники молодежного центра совместно с волонтерами «Мобильные отряды студентов» подготовили для детей театрализованную новогоднюю постановку. В гости к ребятам приехали Бременские музыканты, Петух, Дед Мороз и Снегурочка. В ходе представления ребята вместе с волонтерами играли в веселые игры, танцевали, водили хороводы у новогодней елки. Не забыл Дед Мороз на празднике и про подарки, все участники праздника получили памятные сувениры и сладости

Новость: Дмитрий Раткин