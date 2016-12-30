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 Пятница, 30 декабря 2016
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Минспорта Пензенской области подвело итоги уходящего года
Сегодня в Пензе
 

В итоговом рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству завоеванных спортсменами золотых олимпийских медалей на Играх в Рио-де-Жанейро Пензенская область заняла 9 место, а по общему количеству завоеванных олимпийских медалей – 6.

«В 2016 году на Чемпионатах и первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта на счету пензенских атлетов 26 медалей. Из них - 12 высшей пробы, 8 - серебряного достоинства и 6 бронзовых», - сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

176 медалей привезли пензенские спортсмены с чемпионатов и Первенств России, из которых 60  золотых, 59 серебряных, 57 бронзовых.

В одном из базовых видов спорта – плавании был установлен рекорд России (Виктория Андреева). Также были установлены 8 рекордов по адаптивному спорту (Ольга Ключникова).

В списках спортивных сборных команд Российской Федерации состоят 133 пензенских спортсмена по 24 видам спорта.

По информации министерства, в 2016 году на территории Пензенской области готовили спортсменов 48 организаций по 49 видам спорта, в том числе Училище олимпийского резерва ,  Центр спортивной подготовки , 44 спортивных школы, 2 организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта. В этих организациях занимаются 25 709 учащихся.о

В регионе работают 3811 спортивных сооружений, 32 спортивных сооружения Пензенской области включены во Всероссийский реестр объектов спорта.

Новость: Дмитрий Раткин

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