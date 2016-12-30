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 Пятница, 30 декабря 2016
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Предновогодняя встреча
Сегодня в Пензе
 
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Чем запомнился уходящий год и что предстоит сделать в следующем. На встрече с ветеранским активом Губернатор подвел итоги работы в регионе и рассказал о достижениях в промышленности, сельском хозяйстве и новых инвестициях.

«Пензенский регион был достойно представлен в составе РФ в этом году. Многие наши промышленные предприятия работают с хорошей прибылью и хорошим экономическим эффектом», – отметил Иван Белозерцев.

Важным событием уходящего года стали выборы Депутатов Государственной Думы. Без участия ветеранских организаций их проведение в регионе не состоялось бы на таком высоком уровне. Иван Белозерцев поблагодарил ветеранов за поддержку и активную жизненную позицию.

«Главное, чтобы мы были консолидированы, поддерживали друг друга. Еде-то мы ошибаемся и в работе, и в отношениях, поэтому важно уметь прощать. Все мы живем на нашей родной земле, это наша родина», – подчеркнул Глава региона.

Ветераны поделились своими успехами в работе, главе региона они рассказали о достижениях в патриотическом воспитании молодежи и планах на следующий год.

«Так держать, как и в этом году. Мы с вами выполняем святую задачу – защищаем честь и достоинство заслуженных людей, которые отстояли нашу страну в грозные кровопролитные годы Великой Отечественной войны», – сказал председатель пензенского горсовета ветеранов Владимир Керханаджев.

Предновогодняя встреча – это возможность поговорить напрямую с губернатором и отметить заслуги самых активных членов ветеранских организаций. 10 человек удостоены почетного знака «Во славу земли Пензенской».

Новость: Елена Кандрина

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