Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Праздник в разгаре
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Новогодние праздники в Пензе в самом разгаре. Очередное такое торжество состоялось в Пензенской областной филармонии. На новогоднюю ёлку, которая прошла в органном зале, пришли многие юные гости, а организаторы приготовили для них особенное представление. Помимо этого, ребят традиционно встречал Дед Мороз и Снегурочка.

«Первая часть нашего новогоднего представления - традиционный новогодний хоровод вокруг елочки с участием артистов ансамбля «Миряне». Там герои русских народный сказок водят хороводы вместе с ребятами, а вместо волшебной палочки у нас выступает орган. В это и состоит все волшебство», - Любовь Сычева, заместитель директора по творческой деятельности «Пензаконцерт»

Большая новогодняя ёлка – только первая часть праздника. Вторая предлагает детям посмотреть на удивительный музыкальный спектакль, который приготовили артисты группы «Колейдоскоп».

«Там есть и морской царь, кикимора, Варвара-краса русая коса. Все в традициях сказочного жанра, с музыкальными номерами и с хорошим настроением», - добавила Любовь Сычева.

Атмосфера нового года чувствуется на каждом шагу. Ёлки, новогодние подарки, а самое главное, счастливые и радостные дети, которые и делают каждый новый год таким красочным праздником.

Новость: Дмитрий Раткин

2016-12-30
За заслуги перед регионом
Иван Белозерцев отметил наградами меценатов Пензенского края
 
2016-12-30
Не Дед Мороз, но чудо совершил...
Иван Белозерцев подарил праздник сотням пензенских детей!
 
2016-12-30
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРДЦЕЕД
Виртуальный мошенник обманул жительницу Пензы на 4 тысячи рублей
 
2016-12-30
С наступающим!
Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил ветеранов в отставке
 
2016-12-30
ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
В Пензе прошла операция "Автокресло - детям"
 

Новости партнеров
 
На сайте: 17ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru