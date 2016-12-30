Праздник в разгаре

Новогодние праздники в Пензе в самом разгаре. Очередное такое торжество состоялось в Пензенской областной филармонии. На новогоднюю ёлку, которая прошла в органном зале, пришли многие юные гости, а организаторы приготовили для них особенное представление. Помимо этого, ребят традиционно встречал Дед Мороз и Снегурочка.

«Первая часть нашего новогоднего представления - традиционный новогодний хоровод вокруг елочки с участием артистов ансамбля «Миряне». Там герои русских народный сказок водят хороводы вместе с ребятами, а вместо волшебной палочки у нас выступает орган. В это и состоит все волшебство», - Любовь Сычева, заместитель директора по творческой деятельности «Пензаконцерт»

Большая новогодняя ёлка – только первая часть праздника. Вторая предлагает детям посмотреть на удивительный музыкальный спектакль, который приготовили артисты группы «Колейдоскоп».

«Там есть и морской царь, кикимора, Варвара-краса русая коса. Все в традициях сказочного жанра, с музыкальными номерами и с хорошим настроением», - добавила Любовь Сычева.

Атмосфера нового года чувствуется на каждом шагу. Ёлки, новогодние подарки, а самое главное, счастливые и радостные дети, которые и делают каждый новый год таким красочным праздником.