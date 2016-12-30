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 Пятница, 30 декабря 2016
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Безопасные праздники
Сегодня в Пензе
 
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Не только объекты культуры, но и храмы будут наполнены людьми во время предстоящих праздников. Рождественские богослужения собирают сотни прихожан — как в крупных соборах, так и в самых маленьких церквушках. Чтобы служба проходила безопасно, сотрудники регионального управления МЧС проводят профилактические рейды. Очередная проверка прошла в храме села Алферьевка Пензенского района.

Начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы, Сергей Ветошкин, поинтересовался у настоятеля, следят ли в храме за свечами. На что тот ответил: «Когда на службе много народа, за этим всегда следят бабушки. Если же мало, то мы с матушкой следим».

Но огонь — стихия коварная: уследить за ним не так-то просто! Если же возгорание всё-таки произойдёт, обойтись без жертв и материальных потерь поможет соблюдение простых правил: во-первых, необходимо обеспечить максимально быстрый выход людей из помещения, поэтому все двери в храме должны быть открыты; во-вторых, — сообщить о пожаре по телефону спасения 112; в-третьих, — грамотно воспользоваться огнетушителем, который обязательно должен быть в местах массового скопления людей.

«Только при соблюдении этих мер безопасности, можно проводить богослужения — как повседневные, так и праздничные», — подчеркнул Сергей Ветошкин.

Новость: Екатерина Сорокина

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