ДОСТОЙНО ПРОВОДИТЬ, СПОКОЙНО ВСТРЕТИТЬ

И Правительств региона, и власти муниципальные на краткий миг могут перевести дух. К Новому году сами себе преподнесли подарок. По итогам уходящего 2016-го показатели радуют практически по всем направлениям.

«С задачей мы с вами, в целом, справились. Справились успешно. У нас есть рост по промышленным предприятиям области. У нас есть очень хороший рост в сфере сельского хозяйства»,-подчеркнул Иван Белозерцев губернатор Пензенской области

Задел есть. Теперь, главное – не растерять наработки. Планы на будущее обозначены конкретные, программы намечены реальные.

Титр: Иван Белозерцев губернатор Пензенской области

«Мы должны думать о 17-ом, 18-ом, 19-ом годах. Поэтому я сразу хочу обратить внимание глав муниципальных образований на организацию работы в этом направлении»,- рассказал Иван Белозерцев губернатор Пензенской области.

Но первая декада 2017-го будет посвящена решению не глобальных, а локальных задач. Во время долгих выходных и обильных застолий традиционно возрастает число пожаров, правонарушений, аварий и прочих происшествий.

«Поэтому хочу обратить внимание всех глав муниципальных образований на то, чтобы провели работу со своими коллегами. Кто ответственный в новогодние праздники, кто старший, кто несет ответственность за людей непосредственно. Чтобы все были на местах, чтобы все находились в рабочем состоянии. И выполняли те задачи, которые перед ними поставили»,-прокомментировал Иван Белозерцев.

По поручению главы региона во время каникул будут проверены учреждения культуры, школы, больницы и прочие организации социальной сферы, а также транспортные предприятия.