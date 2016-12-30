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ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
Сегодня в Пензе
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Для безопасности детей на дорогах Пензы сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Профилактическое мероприятие «Автокресло - детям» еще раз это доказало. Сотрудники полиции проверяли водителей, которые игнорировали правила безопасности при перевозке маленьких детей.
«В ходе проведения мероприятий более 150 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста с машинах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств», - отметила Марина Антипова, старший инспектор отеделения ГИБДД отделения ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД РФ по г. Пензе.
За такое нарушение водителям придется не сладко. В лучшем случае штраф, а в худшем – страшная трагедия.
«Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Берегите жизнь и здоровье детей. Используйте детские удерживающие устройства!», - Марина Антипова, старший инспектор отеделения ГИБДД отделения ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД РФ по г. Пензе.
Подобные мероприятия проводятся в Пензе регулярно. Они направлены на профилактику несчастных случаев, чтобы все водители точно запомнили, что ребенка нужно пристегивать всегда, чтобы избежать трагедии на дороге.
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