Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Для безопасности детей на дорогах Пензы сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Профилактическое мероприятие «Автокресло - детям» еще раз это доказало. Сотрудники полиции проверяли водителей, которые игнорировали правила безопасности при перевозке маленьких детей.

«В ходе проведения мероприятий более 150 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста с машинах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств», - отметила Марина Антипова, старший инспектор отеделения ГИБДД отделения ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД РФ по г. Пензе.

За такое нарушение водителям придется не сладко. В лучшем случае штраф, а в худшем – страшная трагедия.

«Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Берегите жизнь и здоровье детей. Используйте детские удерживающие устройства!», - Марина Антипова, старший инспектор отеделения ГИБДД отделения ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД РФ по г. Пензе.

Подобные мероприятия проводятся в Пензе регулярно. Они направлены на профилактику несчастных случаев, чтобы все водители точно запомнили, что ребенка нужно пристегивать всегда, чтобы избежать трагедии на дороге.

Новость: Дмитрий Раткин

2016-12-30
За заслуги перед регионом
Иван Белозерцев отметил наградами меценатов Пензенского края
 
2016-12-30
Не Дед Мороз, но чудо совершил...
Иван Белозерцев подарил праздник сотням пензенских детей!
 
2016-12-30
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРДЦЕЕД
Виртуальный мошенник обманул жительницу Пензы на 4 тысячи рублей
 
2016-12-30
С наступающим!
Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил ветеранов в отставке
 
2016-12-30
ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
В Пензе прошла операция "Автокресло - детям"
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru