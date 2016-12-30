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С наступающим!
Сегодня в Пензе
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Полковник милиции в отставке Николай Прохоров показывает фотографии своего семейного альбома. На снимках – коллеги, самые яркие моменты службы и спортивных соревнований. В преддверии Нового года поздравить ветерана пришел начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.
Николай Иванович сейчас все так всё так же ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на свежем воздухе. В новогодние праздники планирует совершить лыжную прогулку.
«Перед новым годом всегда настроение бодрое, после санатория уже трижды выбегал на лыжах. Я считаю, что в нашем городе созданы идеальные условия, чтобы развивать лыжный спорт», – отметил ветеран.
В разговоре с ветераном Игорь Белов поделился задумкой организовать музей на базе управления. В нем будут собраны сведения по истории, направлениям службы, форма и предметы разного времени.
Всего с наступающими праздниками поздравили 12 ветеранов и вдов погибших сотрудников.
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