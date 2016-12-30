С наступающим!

Полковник милиции в отставке Николай Прохоров показывает фотографии своего семейного альбома. На снимках – коллеги, самые яркие моменты службы и спортивных соревнований. В преддверии Нового года поздравить ветерана пришел начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Николай Иванович сейчас все так всё так же ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на свежем воздухе. В новогодние праздники планирует совершить лыжную прогулку.

«Перед новым годом всегда настроение бодрое, после санатория уже трижды выбегал на лыжах. Я считаю, что в нашем городе созданы идеальные условия, чтобы развивать лыжный спорт», – отметил ветеран.

В разговоре с ветераном Игорь Белов поделился задумкой организовать музей на базе управления. В нем будут собраны сведения по истории, направлениям службы, форма и предметы разного времени.

Всего с наступающими праздниками поздравили 12 ветеранов и вдов погибших сотрудников.