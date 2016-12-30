Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 декабря 2016
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРДЦЕЕД
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Желание найти спутника жизни на сайте знакомств привело лишь к денежным потерям. Вместо суженого на задворках интернета 65-летняя женщина нашла мошенника, якобы из Америки. Пара комплиментов и первый подарок от незнакомца вскружили голову доверчивой женщине.

«На сайте знакомств потерпевшая познакомилась с неизвестным, которые предложил ей в качестве подарка дорогостоящие часы. Он сказал, что для их получения необходимо заплатить только стоимость доставки. Женщина зашла на указанный незнакомцем сайт и перевела около четырех тысяч рублей. Посылку женщина так и не получила», - Отметил начальник отдела "К" УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

Пензенское УМВД предупреждает, что не стоит доверять каждому встречному, особенно если дело касается интернета, неизвестных людей и покупки сомнительного товара. Прежде чем что-то покупать, нужно проверить надежность источника.

«прежде чем что-то купить, нужно изучить данные интернет-магазинов и пользователей социальных сетей, занимающихся коммерцией. Отрицательные отзывы должны вас насторожить. Не переводите деньги за товар или услугу неизвестным вам лицам без предоставления гарантий», -  добавил начальник отдела "К" УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

Лучше несколько раз проверить и заплатить надежному продавцу, чем поверить проходимцу и потерять свои деньги и не получить никакого товара.

Новость: Дмитрий Раткин

2016-12-30
За заслуги перед регионом
Иван Белозерцев отметил наградами меценатов Пензенского края
 
2016-12-30
Не Дед Мороз, но чудо совершил...
Иван Белозерцев подарил праздник сотням пензенских детей!
 
2016-12-30
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРДЦЕЕД
Виртуальный мошенник обманул жительницу Пензы на 4 тысячи рублей
 
2016-12-30
С наступающим!
Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов поздравил ветеранов в отставке
 
2016-12-30
ПРИСТЕГНИ РЕБЕНКА!
В Пензе прошла операция "Автокресло - детям"
 

Новости партнеров
 
На сайте: 18ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru