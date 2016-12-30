АМЕРИКАНСКИЙ СЕРДЦЕЕД

Желание найти спутника жизни на сайте знакомств привело лишь к денежным потерям. Вместо суженого на задворках интернета 65-летняя женщина нашла мошенника, якобы из Америки. Пара комплиментов и первый подарок от незнакомца вскружили голову доверчивой женщине.

«На сайте знакомств потерпевшая познакомилась с неизвестным, которые предложил ей в качестве подарка дорогостоящие часы. Он сказал, что для их получения необходимо заплатить только стоимость доставки. Женщина зашла на указанный незнакомцем сайт и перевела около четырех тысяч рублей. Посылку женщина так и не получила», - Отметил начальник отдела "К" УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

Пензенское УМВД предупреждает, что не стоит доверять каждому встречному, особенно если дело касается интернета, неизвестных людей и покупки сомнительного товара. Прежде чем что-то покупать, нужно проверить надежность источника.

«прежде чем что-то купить, нужно изучить данные интернет-магазинов и пользователей социальных сетей, занимающихся коммерцией. Отрицательные отзывы должны вас насторожить. Не переводите деньги за товар или услугу неизвестным вам лицам без предоставления гарантий», - добавил начальник отдела "К" УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

Лучше несколько раз проверить и заплатить надежному продавцу, чем поверить проходимцу и потерять свои деньги и не получить никакого товара.