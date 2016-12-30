Не Дед Мороз, но чудо совершил...

Ёлка — красавица, не менее прекрасная Снегурочка и самый настоящий Дед Мороз... Это веселье детям Пензенской области подарил Иван Белозерцев. На Губернаторскую ёлку в драмтеатр приехали ребята из каждого района. Это традиция, которая каждый год собирает в едином хороводе сотни детей. После весёлого хоровода ребят пригласили в зрительский зал театра, чтобы передать от имени Губернатора поздравления с Новым Годом.

Министр образования Пензенской области, Александр Воронков, обратился к ребятам: «Дорогие ребята, от имени Губернатора Ивана Белозерцева примите поздравления с Новым Годом! Желаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия! Сегодня Дедушка Мороз получил от вас задание и обязательно выполнит его».

В качестве подарка — новогодняя сказка «Щелкунчик» в исполнении артистов драмтеатра.