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Не Дед Мороз, но чудо совершил...
Сегодня в Пензе
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Ёлка — красавица, не менее прекрасная Снегурочка и самый настоящий Дед Мороз... Это веселье детям Пензенской области подарил Иван Белозерцев. На Губернаторскую ёлку в драмтеатр приехали ребята из каждого района. Это традиция, которая каждый год собирает в едином хороводе сотни детей. После весёлого хоровода ребят пригласили в зрительский зал театра, чтобы передать от имени Губернатора поздравления с Новым Годом.
Министр образования Пензенской области, Александр Воронков, обратился к ребятам: «Дорогие ребята, от имени Губернатора Ивана Белозерцева примите поздравления с Новым Годом! Желаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия! Сегодня Дедушка Мороз получил от вас задание и обязательно выполнит его».
В качестве подарка — новогодняя сказка «Щелкунчик» в исполнении артистов драмтеатра.
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