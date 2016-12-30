|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
За заслуги перед регионом
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
К ним обращаются как Главы муниципальных образований так и директоры школ, поликлиник, да и просто нуждающиеся люди. В Губернаторском доме, отметили заслуги меценатов, чья деятельность развивает Пензенский край.
«Я вам искренне признателен за широту вашей души. За то, что вы откликаетесь на просьбы власти, на просьбы людей. Ведь, это очень важно»,- отмечает Иван Белозерцев.
Ремонт больниц, школ, дорог. Благодаря благотворительной помощи в Пензе реализуются социальные и культурные проекты, среди которых - строительство Спасского кафедрального собора.
«Собор восстанавливается и душа радуется. Нам помогают в этом и жители нашего города. Храм строится и это очень здорово», - отмечает Губернатор Иван Белозерцев.
За оказываемую благотворительную и спонсорскую помощь меценаты Пензы и Пензенской области получили Благодарности от Губернатора Ивана Белозерцева.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru