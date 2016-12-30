За заслуги перед регионом

К ним обращаются как Главы муниципальных образований так и директоры школ, поликлиник, да и просто нуждающиеся люди. В Губернаторском доме, отметили заслуги меценатов, чья деятельность развивает Пензенский край.

«Я вам искренне признателен за широту вашей души. За то, что вы откликаетесь на просьбы власти, на просьбы людей. Ведь, это очень важно»,- отмечает Иван Белозерцев.

Ремонт больниц, школ, дорог. Благодаря благотворительной помощи в Пензе реализуются социальные и культурные проекты, среди которых - строительство Спасского кафедрального собора.

«Собор восстанавливается и душа радуется. Нам помогают в этом и жители нашего города. Храм строится и это очень здорово», - отмечает Губернатор Иван Белозерцев.

За оказываемую благотворительную и спонсорскую помощь меценаты Пензы и Пензенской области получили Благодарности от Губернатора Ивана Белозерцева.