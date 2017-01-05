Зампред регионального правительства Василий Трохин проинспектировал Пензенский район

Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин посетил с рабочей поездкой Пензенский район. Во вторник, 3 января 2017 года, он побывал в пяти муниципальных образованиях: сёлах Засечном, Кондоле, Алферьевке, Саловке и Старой Каменке.

«Основная цель поездки - проконтролировать работу муниципалитетов, а также работу объектов социальной сферы - ФАПов, домов культуры и учреждений образования, - в выходные и праздничные дни. Внимание сосредоточено на организации досуга детей и их родителей в районе», - сказал Василий Трохин.

В ходе посещения населенных пунктов в работе администраций нарушений не было выявлено. В администрации каждого муниципалитета назначены дежурные, которые в праздничные дни находятся на рабочих местах.

Досуг жителей организован грамотно. Так, в Кондоле проводится катание детей на горке под контролем взрослых и педагогов. В селе работает бесплатный каток и детям предоставляются коньки. Также для детей и взрослых проводятся занятия аэробикой.

Кроме этого, в ходе рабочей поездки зампред регионального правительства оценил работу коммунальных служб, направленную на организацию уличного освещения, очистку дорог и уборку снега в селах.

Василий Трохин рекомендовал коммунальным службам повысить качество очистки внутрипоселковых дорог и следить за своевременным выключением уличного освещения. Он дал представителям органов местного самоуправления рекомендации по улучшению работы, направленные в первую очередь на профилактику.