|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Зампред регионального правительства Василий Трохин проинспектировал Пензенский район
Сегодня в Пензе
|
Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин посетил с рабочей поездкой Пензенский район. Во вторник, 3 января 2017 года, он побывал в пяти муниципальных образованиях: сёлах Засечном, Кондоле, Алферьевке, Саловке и Старой Каменке. «Основная цель поездки - проконтролировать работу муниципалитетов, а также работу объектов социальной сферы - ФАПов, домов культуры и учреждений образования, - в выходные и праздничные дни. Внимание сосредоточено на организации досуга детей и их родителей в районе», - сказал Василий Трохин. В ходе посещения населенных пунктов в работе администраций нарушений не было выявлено. В администрации каждого муниципалитета назначены дежурные, которые в праздничные дни находятся на рабочих местах. Досуг жителей организован грамотно. Так, в Кондоле проводится катание детей на горке под контролем взрослых и педагогов. В селе работает бесплатный каток и детям предоставляются коньки. Также для детей и взрослых проводятся занятия аэробикой. Кроме этого, в ходе рабочей поездки зампред регионального правительства оценил работу коммунальных служб, направленную на организацию уличного освещения, очистку дорог и уборку снега в селах. Василий Трохин рекомендовал коммунальным службам повысить качество очистки внутрипоселковых дорог и следить за своевременным выключением уличного освещения. Он дал представителям органов местного самоуправления рекомендации по улучшению работы, направленные в первую очередь на профилактику.
Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин посетил с рабочей поездкой Пензенский район. Во вторник, 3 января 2017 года, он побывал в пяти муниципальных образованиях: сёлах Засечном, Кондоле, Алферьевке, Саловке и Старой Каменке.
«Основная цель поездки - проконтролировать работу муниципалитетов, а также работу объектов социальной сферы - ФАПов, домов культуры и учреждений образования, - в выходные и праздничные дни. Внимание сосредоточено на организации досуга детей и их родителей в районе», - сказал Василий Трохин.
В ходе посещения населенных пунктов в работе администраций нарушений не было выявлено. В администрации каждого муниципалитета назначены дежурные, которые в праздничные дни находятся на рабочих местах.
Досуг жителей организован грамотно. Так, в Кондоле проводится катание детей на горке под контролем взрослых и педагогов. В селе работает бесплатный каток и детям предоставляются коньки. Также для детей и взрослых проводятся занятия аэробикой.
Кроме этого, в ходе рабочей поездки зампред регионального правительства оценил работу коммунальных служб, направленную на организацию уличного освещения, очистку дорог и уборку снега в селах.
Василий Трохин рекомендовал коммунальным службам повысить качество очистки внутрипоселковых дорог и следить за своевременным выключением уличного освещения. Он дал представителям органов местного самоуправления рекомендации по улучшению работы, направленные в первую очередь на профилактику.
Новость: Правительство Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru