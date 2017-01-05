«Зимние забавы» на Фонтанной площади

МБУ «Молодежный центр «Орион» совместно с волонтерами ПГМОО «Мобильные отряды студентов» новый год начали с веселых игр и забав на свежем воздухе.

2 января сотрудники Центра и волонтеры встречали жителей и гостей города на Фонтанной площади. Дед мороз и Снегурочка вовлекали детей и взрослых в веселые «Зимние забавы». Ребята приняли участие в задорных эстафетах, состязались на ловкость, силу и скорость. Не остались в стороне и взрослые – наперегонки катали детей на ледянках, перетягивали вместе с ребятами канат и про веселый хоровод не забыли!

Также все желающие жители и гости города Пензы попробовали свои силы в прохождении электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования. Организаторами мероприятия (СДЮШОР № 7) участникам предлагалось на время преодолеть дистанцию лабиринта по трем маршрутам. В работе электронного лабиринта приняли участие около 200 пензенцев и гостей города Пензы.

Орион поздравляет жителей и гостей города с Праздниками и ждёт в гости на «Зимние забавы» всех желающих 4 января на Фонтанной площади!