Ледовый каток и зимний городок продолжают свою работу

В городе Пензе на площади им. В.И. Ленина для всех жителей и гостей города в дни Новогодних каникул продолжает свою работу ледовый каток и зимний городок.

В этом году на площади им. В.И. Ленина традиционно залито высококачественное ледовое покрытие, ничуть не уступающее по своим свойствам ледовым покрытиям с искусственным льдом в спортивных комплексах.

Благодаря постоянной и оперативной работе городских служб, задействованных при эксплуатации катка, созданы все условия для любителей зимних видов спорта и активного отдыха от самых маленьких, еще только пробующих стоять на коньках, до уверенных в своих силах и скоростных возможностях профессионалов. Для всех желающих на территории зимнего городка предоставлена возможность воспользоваться услугами проката коньков, помещением для переобувания, услугами пунктов питания.

В дни Новогодних каникул прокат работает ежедневно с 11.00 до 21.00. В праздничные дни, проходящие в городе Пензе в рамках Декады спорта и здоровья, сотни пензенцев и гостей нашего города приходят на каток в центр города отлично провести время, отдохнуть со своими семьями, друзьями и знакомыми.