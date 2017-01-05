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Новый дом для бурых медведей
Сегодня в Пензе
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К Новому году Пензенский зоопарк сделал жителям и гостям города ещё один долгожданный подарок – в свой новый дом переехали и бурые медведи. Это радостное событие произошло в последние дни уходящего года. После переселения в новый вольер белого медведя уже не было причин откладывать переезд и его бурых сородичей. И вот теперь уже все косолапые соседи осваиваются на новом месте, а сотрудники зоопарка приглашают посмотреть на наших новосёлов. Приходите к нам в эти праздничные новогодние дни! Жители «Медвежьего угла» ждут всех в гости!
К Новому году Пензенский зоопарк сделал жителям и гостям города ещё один долгожданный подарок – в свой новый дом переехали и бурые медведи. Это радостное событие произошло в последние дни уходящего года.
После переселения в новый вольер белого медведя уже не было причин откладывать переезд и его бурых сородичей. И вот теперь уже все косолапые соседи осваиваются на новом месте, а сотрудники зоопарка приглашают посмотреть на наших новосёлов.
Приходите к нам в эти праздничные новогодние дни! Жители «Медвежьего угла» ждут всех в гости!
Новость: Пензенский зоопарк
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