|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В магазине Бессоновского района Пензенской области изъята фальсифицированная алкогольная продукция
Сегодня в Пензе
|
Специалистами управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями областного правительства и правоохранительных органов проведен мониторинг предприятий торговли на территории Бессоновского района Пензенской области на предмет выявления и пресечения фактов незаконного оборота алкогольной продукции. В рамках «месячника» по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной продукции, инициированного губернатором региона Иваном Белозерцевым, сотрудниками регионального аграрного ведомства в с. Александровка Бессоновского района выявлен факт реализации алкогольной продукции – водки «Финская» без лицензии с признаками фальсификации акцизных марок. По данному факту незаконного оборота сотрудниками полиции составлен протокол изъятия, из магазина изъято 3 бутылки фальсифицированной продукции.
Специалистами управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями областного правительства и правоохранительных органов проведен мониторинг предприятий торговли на территории Бессоновского района Пензенской области на предмет выявления и пресечения фактов незаконного оборота алкогольной продукции.
В рамках «месячника» по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной продукции, инициированного губернатором региона Иваном Белозерцевым, сотрудниками регионального аграрного ведомства в с. Александровка Бессоновского района выявлен факт реализации алкогольной продукции – водки «Финская» без лицензии с признаками фальсификации акцизных марок.
По данному факту незаконного оборота сотрудниками полиции составлен протокол изъятия, из магазина изъято 3 бутылки фальсифицированной продукции.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru