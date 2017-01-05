В магазине Бессоновского района Пензенской области изъята фальсифицированная алкогольная продукция

Специалистами управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями областного правительства и правоохранительных органов проведен мониторинг предприятий торговли на территории Бессоновского района Пензенской области на предмет выявления и пресечения фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

В рамках «месячника» по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной продукции, инициированного губернатором региона Иваном Белозерцевым, сотрудниками регионального аграрного ведомства в с. Александровка Бессоновского района выявлен факт реализации алкогольной продукции – водки «Финская» без лицензии с признаками фальсификации акцизных марок.

По данному факту незаконного оборота сотрудниками полиции составлен протокол изъятия, из магазина изъято 3 бутылки фальсифицированной продукции.