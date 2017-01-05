МРЭО ГИБДД начинает работу по новому адресу

04 января 2017 года в 09.00 часов МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) начинает работу по оказанию государственных услуг населению по новому адресу: г. Пенза, ул. Проспект Строителей, д. 93.

Осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним будет производиться на площадке, расположенной на ул. Аустрина, д. 3 Г.

Обращаем внимание граждан на то, что процедура осмотра по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, д. 3 Г, впоследствии будет осуществляться только для грузового транспорта, автобусов, прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей.

Информация об осуществлении осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также о новом графике работы МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) размещена на официальной сайте Госавтоинспекции «www.gibdd.ru».