Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 06 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
МРЭО ГИБДД начинает работу по новому адресу
Сегодня в Пензе
 

04 января 2017 года в 09.00 часов МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) начинает работу по оказанию государственных услуг населению по новому адресу: г. Пенза, ул. Проспект Строителей, д. 93.

Осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним будет производиться на площадке, расположенной на ул. Аустрина, д. 3 Г.
Обращаем внимание граждан на то, что процедура осмотра по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, д. 3 Г, впоследствии будет осуществляться только для грузового транспорта, автобусов, прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей.

Информация об осуществлении осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также о новом графике работы МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) размещена на официальной сайте Госавтоинспекции «www.gibdd.ru».

Новость: Пропаганда УГИБДД УМВД России по Пензенской области

2017-01-05
Пензенцы преодолели электронный лабиринт
 В прохождении электронного лабиринта приняли участие около 140 пензенцев и гостей города
 
2017-01-05
«Ларец новогодних сказок»
 Для посетителей парка Белинского провели развлекательную программу
 
2017-01-05
Рождественские ярмарки начали свою работу
 Жителей и гостей города ждет широкий ассортимент продуктов по доступным ценам
 
2017-01-05
Число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения будет увеличено
 Соответствующее поручение дала заместитель Министра Оксана Чижова
 
2017-01-05
Контроль работы по уборке городских улиц
 Во время объезда в каждом из районов города прошла оперативная планерка, на которой были поставлены задачи на день
 

Новости партнеров
 
На сайте: 14ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru