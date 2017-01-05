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МРЭО ГИБДД начинает работу по новому адресу
Сегодня в Пензе
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04 января 2017 года в 09.00 часов МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) начинает работу по оказанию государственных услуг населению по новому адресу: г. Пенза, ул. Проспект Строителей, д. 93. Осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним будет производиться на площадке, расположенной на ул. Аустрина, д. 3 Г. Информация об осуществлении осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также о новом графике работы МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) размещена на официальной сайте Госавтоинспекции «www.gibdd.ru».
04 января 2017 года в 09.00 часов МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) начинает работу по оказанию государственных услуг населению по новому адресу: г. Пенза, ул. Проспект Строителей, д. 93.
Осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним будет производиться на площадке, расположенной на ул. Аустрина, д. 3 Г.
Информация об осуществлении осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также о новом графике работы МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза) размещена на официальной сайте Госавтоинспекции «www.gibdd.ru».
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