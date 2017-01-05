В Кузнецком районе выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии

В рамках реализации мер «месячника» по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией, объявленного губернатором региона Иваном Белозерцевым, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области посетили с мониторингом предприятия общественного питания Кузнецкого района.

В ходе мониторинговых мероприятий специалистами областного аграрного ведомства в с. Махалино Кузнецкого района Пензенской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии в предприятии общественного питания – кафе «Ак-Барс».

О данном факте в оперативном режиме сообщено в территориальное отделение полиции, сотрудниками полиции составлен протокол изъятия. У предприятия изъято несколько видов алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями.

На территории города и области региональным минсельхозом продолжается работа по пресечению и профилактике незаконного оборота алкогольной продукции с целью легализации рынка и обеспечения здоровья населения.