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 Пятница, 06 января 2017
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В Кузнецком районе выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии
Сегодня в Пензе
 

В рамках реализации мер «месячника» по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией, объявленного губернатором региона Иваном Белозерцевым, специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области посетили с мониторингом предприятия общественного питания Кузнецкого района.

В ходе мониторинговых мероприятий специалистами областного аграрного ведомства в с. Махалино Кузнецкого района Пензенской области выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии в предприятии общественного питания – кафе «Ак-Барс».

О данном факте в оперативном режиме сообщено в территориальное отделение полиции, сотрудниками полиции составлен протокол изъятия. У предприятия изъято несколько видов алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями.

На территории города и области региональным минсельхозом продолжается работа по пресечению и профилактике незаконного оборота алкогольной продукции с целью легализации рынка и обеспечения здоровья населения.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области

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