|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Первым новорожденным в новогоднюю ночь 2017 года в Пензенской области стала девочка
Сегодня в Пензе
|
Малышка родилась в 0 часов 02 минуты в Каменском межрайонном родильном доме. По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки, считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным.
Малышка родилась в 0 часов 02 минуты в Каменском межрайонном родильном доме. По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки, считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru