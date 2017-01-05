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 Пятница, 06 января 2017
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Первым новорожденным в новогоднюю ночь 2017 года в Пензенской области стала девочка
Сегодня в Пензе
 

Малышка родилась в 0 часов 02 минуты в Каменском межрайонном родильном доме. По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки, считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным.

Вторым новорожденным, появившимся на свет в первую ночь 2017 года, также стала девочка. Она родилась в 2 часа 25 минут в Кузнецком межрайонном родильном доме. 

Последней в ушедшем 2016 году, ночью 31 декабря, родилась девочка.  Малышка также появился на свет в Кузнецком межрайонном родильном доме в 22.30. 

Всего в предновогоднюю ночь 31 декабря  2016 в учреждениях родовспоможения Пензенской области родился  21 ребенок, из них 8 мальчиков и 13 девочек.

«Это прекрасные здоровые малыши, - говорит главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова. – Младенцы и их мамы в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо».

Считается, что у новорождённых, которые появились на свет в новогоднюю ночь, сложится  удивительная судьба. Они – прирожденные лидеры.  Долгие годы они будут уверены, что вся новогодняя суета и елка с Дедом Морозом – исключительно в их честь.

Пожелаем малышам и их мамам крепкого здоровья, мира, добра и  спокойствия. Всего самого лучшего детям, которые родились в новогоднюю ночь.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области

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