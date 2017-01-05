Первым новорожденным в новогоднюю ночь 2017 года в Пензенской области стала девочка

Малышка родилась в 0 часов 02 минуты в Каменском межрайонном родильном доме. По словам медицинских работников, рождение первой именно девочки, считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий. Год будет плодородным, богатым и мирным.



Вторым новорожденным, появившимся на свет в первую ночь 2017 года, также стала девочка. Она родилась в 2 часа 25 минут в Кузнецком межрайонном родильном доме.



Последней в ушедшем 2016 году, ночью 31 декабря, родилась девочка. Малышка также появился на свет в Кузнецком межрайонном родильном доме в 22.30.



Всего в предновогоднюю ночь 31 декабря 2016 в учреждениях родовспоможения Пензенской области родился 21 ребенок, из них 8 мальчиков и 13 девочек.



«Это прекрасные здоровые малыши, - говорит главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова. – Младенцы и их мамы в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо».



Считается, что у новорождённых, которые появились на свет в новогоднюю ночь, сложится удивительная судьба. Они – прирожденные лидеры. Долгие годы они будут уверены, что вся новогодняя суета и елка с Дедом Морозом – исключительно в их честь.



Пожелаем малышам и их мамам крепкого здоровья, мира, добра и спокойствия. Всего самого лучшего детям, которые родились в новогоднюю ночь.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области