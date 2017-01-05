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 Пятница, 06 января 2017
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Работа контакт-центров в выходные и праздничные дни продлена до 14.00
Сегодня в Пензе
 

В связи с возросшим числом обращений от населения города Пензы, принято решение о продлении работы контакт-центров по вызову врача на дом в выходные и праздничные дни для взрослых и детей до 14.00.

Данное поручение озвучила во вторник, 3 января 2017 года, заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, осуществляющая выезд по медицинским организациям в целях контроля за организацией медицинской помощи населению Пензенской области. 

Начиная с 3 января 2017 года, а также 4, 5, 6 и 8 января 2017 года вызов врача на дом для взрослого населения по телефонам 999-130 или 8-937-431-54-40 будет осуществляться в период с 8.00 до 14.00.

Вызов врача на дом для детского населения будет осуществляться также в период с 8.00 до 14.00  по телефонам: 990-130 или 8-937-412-60-29, начиная также с 3 января, и в последующие 4, 5, 6 и 8 января 2017 года.

Посетив контакт-центр для вызова врача на дом детскому населению, Оксана Викторовна дала поручение увеличить число операторов, работающих по приему вызовов от населения для обслуживания маленьких пациентов на дому.

Заместитель Министра также проконтролировала организацию медицинской помощи детям на амбулаторно-поликлиническом этапе вГородской детской поликлинике №6 (1-й проезд Рахманинова, 12). В поликлинике прием осуществляют два врача-педиатра, за помощью к которым, в основном, обращаются по поводу простудных заболеваний малышей.    

Девять врачей закреплены за обслуживанием детского населения на дому. Наиболее частым поводом по вызову врача на дом, по словам главного врача Городской детской поликлиники Валерия Асеева, является повышение температуры у детей.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области

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