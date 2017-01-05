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Работа контакт-центров в выходные и праздничные дни продлена до 14.00
Сегодня в Пензе
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В связи с возросшим числом обращений от населения города Пензы, принято решение о продлении работы контакт-центров по вызову врача на дом в выходные и праздничные дни для взрослых и детей до 14.00.
В связи с возросшим числом обращений от населения города Пензы, принято решение о продлении работы контакт-центров по вызову врача на дом в выходные и праздничные дни для взрослых и детей до 14.00.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области
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