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Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко стала обладателем сертификата на соответствие международным стандартам оказания медицинских услуг
Сегодня в Пензе
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Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко стала пока единственным учреждением здравоохранения Пензенской области, получившим сертификат, подтверждающий, что система менеджмента качества, разработанная и внедренная в 2015 - 2016 гг. в стенах данного лечебного учреждения, соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008.
Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко стала пока единственным учреждением здравоохранения Пензенской области, получившим сертификат, подтверждающий, что система менеджмента качества, разработанная и внедренная в 2015 - 2016 гг. в стенах данного лечебного учреждения, соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области
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