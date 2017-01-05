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 Пятница, 06 января 2017
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Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко стала обладателем сертификата на соответствие международным стандартам оказания медицинских услуг
Сегодня в Пензе
 

Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко стала  пока единственным учреждением здравоохранения Пензенской области, получившим сертификат, подтверждающий, что система менеджмента качества, разработанная и внедренная в 2015 - 2016 гг. в стенах данного лечебного учреждения, соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008.

Официальный документ получен лечебным учреждением в канун нового года, 30 декабря. 

Качество, чтобы быть высоким, должно быть управляемым. «Именно управление качеством является основой для создания эффективно функционирующей медицинской организации, позволяет наиболее оптимально использовать материальные и кадровые ресурсы, предусмотреть и предотвратить риски предоставления услуг ненадлежащего качества», - говорит и.о. главного врачам Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ирина Фролова.

На протяжении полутора лет, за период 2015 – 2016 г.г., коллективом медицинской организации была проделана большая работа по разработке и пересмотру локальных нормативных актов. Были выделены основные процессы повседневной деятельности, определены критерии оценки их эффективности, разработана система мониторинга процессов.

Все это позволило больнице, являющейся одним из ведущих специализированных лечебных учреждений Пензенской области, с честью пройти процедуру сертификации на соответствие внедренной системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008 и завоевать статус столь высокого уровня.

По словам Ирины Владимировна, постоянное повышение качества предоставляемых медицинских услуг – является стратегическим направлением деятельности Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. «И на этом пути сделан пусть первый, но очень значительный шаг», - констатирует руководитель.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области

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