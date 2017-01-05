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Сотрудниками минсельхоза выявлен факт незаконного оборота алкогольной продукции в кафе-баре г. Пензы
Сегодня в Пензе
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В преддверии новогодних праздников с целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции и обеспечения здоровья населения города Пензы и области специалистами министерства сельского хозяйства Пензенской области проведен мониторинг предприятий торговли и общественного питания. В ходе выездного мероприятия специалистами областного аграрного ведомства выявлен факт реализации без лицензии алкогольной продукции в широком ассортименте в предприятии общественного питания – кафе-баре «Кураж», расположенном в городе Пензе по ул. Чаадаева. По данному факту сотрудниками полиции составлен протокол изъятия продукции. В предпраздничные и праздничные дни областным аграрным ведомством будут организованы активные выездные межведомственные мероприятия с целью обеспечения легализации алкогольного рынка региона, профилактики и пресечения незаконного оборота алкогольной продукции.
В преддверии новогодних праздников с целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции и обеспечения здоровья населения города Пензы и области специалистами министерства сельского хозяйства Пензенской области проведен мониторинг предприятий торговли и общественного питания.
В ходе выездного мероприятия специалистами областного аграрного ведомства выявлен факт реализации без лицензии алкогольной продукции в широком ассортименте в предприятии общественного питания – кафе-баре «Кураж», расположенном в городе Пензе по ул. Чаадаева. По данному факту сотрудниками полиции составлен протокол изъятия продукции.
В предпраздничные и праздничные дни областным аграрным ведомством будут организованы активные выездные межведомственные мероприятия с целью обеспечения легализации алкогольного рынка региона, профилактики и пресечения незаконного оборота алкогольной продукции.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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