Губернатор посетил строительную площадку перинатального центра

На данный момент в перинатальном центре идет чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования в вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов. Введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная. В ближайшее время начнется монтаж лифтового оборудования.

Глава региона в ходе осмотра центра дал оценку качеству производимых работ и особое внимание обратил на недостаточное число рабочих на объекте в праздничные дни.

«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор выразил неудовлетворенность и темпами работ. Он отметил, что усилия всех задействованных в строительстве перинатального центра сторон должны быть направлены на результат.



«Перед нами стоит задача — принять первые роды в перинатальном центре уже весной. Никакие субъективные причины не должны помешать ее выполнению», - заключил глава региона.