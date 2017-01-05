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Губернатор посетил строительную площадку перинатального центра
Сегодня в Пензе
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На данный момент в перинатальном центре идет чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования в вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов. Введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная. В ближайшее время начнется монтаж лифтового оборудования. Глава региона в ходе осмотра центра дал оценку качеству производимых работ и особое внимание обратил на недостаточное число рабочих на объекте в праздничные дни. «При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», - сказал Иван Белозерцев. Губернатор выразил неудовлетворенность и темпами работ. Он отметил, что усилия всех задействованных в строительстве перинатального центра сторон должны быть направлены на результат.
На данный момент в перинатальном центре идет чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования в вспомогательных объектах — пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов. Введены в эксплуатацию газопровод и газовая котельная. В ближайшее время начнется монтаж лифтового оборудования.
Глава региона в ходе осмотра центра дал оценку качеству производимых работ и особое внимание обратил на недостаточное число рабочих на объекте в праздничные дни.
«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители будут работать в несколько смен, без праздников и выходных дней. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор выразил неудовлетворенность и темпами работ. Он отметил, что усилия всех задействованных в строительстве перинатального центра сторон должны быть направлены на результат.
Новость: Правительство Пензенской области
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