Виктор Кувайцев с семьей посетили Керенский Свято-Тихвинский монастырь

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с супругой, детьми и внуками, а также заместитель главы администрации города Владимир Попков побывали в Вадинске, где посетили Керенский Свято-Тихвинский монастырь.

В прошлом веке здесь располагалась восьмилетняя школа-интернат для детей из многодетных семей, в которой учился Виктор Николаевич. Являясь членом Вадинского землячества, Виктор Кувайцев регулярно бывает в районе, активно участвует в развитии родного края.

Гости осмотрели территорию обители, побывали в краеведческом музее при монастыре, а также приняли участие в богослужении в Церкви Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинского Керенского (мужского) монастыря.

Виктор Кувайцев поздравил прихожан и обитателей монастыря с Новым годом и наступающим светлым праздником Рождеством Христовым и вручил подарки детям из многодетных семей.

- Земля, на которой стоит этот храм, на самом деле, земля благодатная, которая нас всегда зовет, хотя прошло много лет, и помогает в трудную минуту, – поделился Виктор Николаевич. – Я очень рад, что у меня есть такая возможность приезжать сюда, молиться вместе с вами в стенах, где я воспитывался. Десятки ребят, которые росли и учились здесь, сейчас трудятся на благо Пензенского края..

Также глава администрации вручил подарок настоятелю монастыря отцу Иннокентию: кропило (кисть, для окропления освященной водой) и панно с видами Пензы.

Отец Иннокентий в свою очередь, поблагодарил Виктора Кувайцева за внимание к жизни родного края.

Монастырь является крупнейшей обителью в Пензенской области. Храм имеет богатую историю, он был построен на окраине Керенска (так ранее назывался Вадинск) более 330 лет назад, здесь располагался женский монастырь. В советские годы его постигла участь многих церквей и храмов – в 1927 году обитель была закрыта. В течение XX века были утрачены купола храмов, три башни и большая часть ограды, окружавшей монастырь. В этот период в зданиях разместили производственные и учебные корпуса. В 1997 году Керенский Тихвинский монастырь перешел в веление Пензенской епархии, здесь начали восстанавливать церковные помещения.

Основные здания монастырского комплекса сохранились, в настоящее время здесь отреставрирована и действует церковь Тихвинской Божией Матери.