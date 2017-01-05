|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев с семьей посетили Керенский Свято-Тихвинский монастырь
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с супругой, детьми и внуками, а также заместитель главы администрации города Владимир Попков побывали в Вадинске, где посетили Керенский Свято-Тихвинский монастырь. В прошлом веке здесь располагалась восьмилетняя школа-интернат для детей из многодетных семей, в которой учился Виктор Николаевич. Являясь членом Вадинского землячества, Виктор Кувайцев регулярно бывает в районе, активно участвует в развитии родного края. Гости осмотрели территорию обители, побывали в краеведческом музее при монастыре, а также приняли участие в богослужении в Церкви Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинского Керенского (мужского) монастыря. Виктор Кувайцев поздравил прихожан и обитателей монастыря с Новым годом и наступающим светлым праздником Рождеством Христовым и вручил подарки детям из многодетных семей. - Земля, на которой стоит этот храм, на самом деле, земля благодатная, которая нас всегда зовет, хотя прошло много лет, и помогает в трудную минуту, – поделился Виктор Николаевич. – Я очень рад, что у меня есть такая возможность приезжать сюда, молиться вместе с вами в стенах, где я воспитывался. Десятки ребят, которые росли и учились здесь, сейчас трудятся на благо Пензенского края.. Также глава администрации вручил подарок настоятелю монастыря отцу Иннокентию: кропило (кисть, для окропления освященной водой) и панно с видами Пензы. Отец Иннокентий в свою очередь, поблагодарил Виктора Кувайцева за внимание к жизни родного края. Монастырь является крупнейшей обителью в Пензенской области. Храм имеет богатую историю, он был построен на окраине Керенска (так ранее назывался Вадинск) более 330 лет назад, здесь располагался женский монастырь. В советские годы его постигла участь многих церквей и храмов – в 1927 году обитель была закрыта. В течение XX века были утрачены купола храмов, три башни и большая часть ограды, окружавшей монастырь. В этот период в зданиях разместили производственные и учебные корпуса. В 1997 году Керенский Тихвинский монастырь перешел в веление Пензенской епархии, здесь начали восстанавливать церковные помещения. Основные здания монастырского комплекса сохранились, в настоящее время здесь отреставрирована и действует церковь Тихвинской Божией Матери.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с супругой, детьми и внуками, а также заместитель главы администрации города Владимир Попков побывали в Вадинске, где посетили Керенский Свято-Тихвинский монастырь.
В прошлом веке здесь располагалась восьмилетняя школа-интернат для детей из многодетных семей, в которой учился Виктор Николаевич. Являясь членом Вадинского землячества, Виктор Кувайцев регулярно бывает в районе, активно участвует в развитии родного края.
Гости осмотрели территорию обители, побывали в краеведческом музее при монастыре, а также приняли участие в богослужении в Церкви Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинского Керенского (мужского) монастыря.
Виктор Кувайцев поздравил прихожан и обитателей монастыря с Новым годом и наступающим светлым праздником Рождеством Христовым и вручил подарки детям из многодетных семей.
- Земля, на которой стоит этот храм, на самом деле, земля благодатная, которая нас всегда зовет, хотя прошло много лет, и помогает в трудную минуту, – поделился Виктор Николаевич. – Я очень рад, что у меня есть такая возможность приезжать сюда, молиться вместе с вами в стенах, где я воспитывался. Десятки ребят, которые росли и учились здесь, сейчас трудятся на благо Пензенского края..
Также глава администрации вручил подарок настоятелю монастыря отцу Иннокентию: кропило (кисть, для окропления освященной водой) и панно с видами Пензы.
Отец Иннокентий в свою очередь, поблагодарил Виктора Кувайцева за внимание к жизни родного края.
Монастырь является крупнейшей обителью в Пензенской области. Храм имеет богатую историю, он был построен на окраине Керенска (так ранее назывался Вадинск) более 330 лет назад, здесь располагался женский монастырь. В советские годы его постигла участь многих церквей и храмов – в 1927 году обитель была закрыта. В течение XX века были утрачены купола храмов, три башни и большая часть ограды, окружавшей монастырь. В этот период в зданиях разместили производственные и учебные корпуса. В 1997 году Керенский Тихвинский монастырь перешел в веление Пензенской епархии, здесь начали восстанавливать церковные помещения.
Основные здания монастырского комплекса сохранились, в настоящее время здесь отреставрирована и действует церковь Тихвинской Божией Матери.
Новость: Администрация города Пензы
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru