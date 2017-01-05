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 Пятница, 06 января 2017
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Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проверила работу клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина
Сегодня в Пензе
 

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова лично проверила организацию работы медицинских организаций Пензенской области. 

Всего в лечебном учреждении на стационарном лечении по состоянию на сегодняшний день находится 552 пациента. Медицинская организация многопрофильная, ежедневно оказывает экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология».

По словам заведующего травматологическим отделением № 1 Владимира Миронова, 1 – 2 января 2017 года в отделение поступило порядка 110 человек, из них госпитализированы около 40.

«В основной массе наши пациенты получили сезонные травмы, то есть переломы в виду погодных условий», - сообщил Владимир Сергеевич.

Накануне медицинская организация дежурила по профилю «кардиология». По экстренным показаниям в больницу госпитализировано 42 пациента.

Заместитель министра навестила пациентов, находящихся на стационарном лечении. Больные отмечают высокий уровень квалификации врачей, заботливость и доброе отношение среднего и младшего медицинского персонала, качество питания, наличие необходимых лекарственных препаратов, своевременность госпитализации и приезда бригад скорой медицинской помощи.   

«Лечебное учреждение работает в плановом порядке, в стационаре – ситуация спокойная, медицинский персонал весь на рабочих местах», - отметила Оксана Чижова по итогам проверки лечебного учреждения. – Замечаний к организации работы медицинской организации – нет».

Оксана Викторовна пожелала пациентам скорейшего выздоровления, а коллективу медицинских работников продолжать на том же должном уровне выполнять свои непосредственные обязанности по оказанию медицинской помощи пациентам.

Сегодня лечебное учреждение оказывает экстренную медицинскую помощь  по таким профилям, как: хирургия, гинекология, оториноларингология.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области

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