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Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проверила работу клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина
Сегодня в Пензе
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Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова лично проверила организацию работы медицинских организаций Пензенской области.
Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова лично проверила организацию работы медицинских организаций Пензенской области.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области
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