Нереализованные елки вывезут с контейнерных площадок

По распоряжению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева состоялся рейд по соблюдению предпринимателями, которые осуществляли реализацию хвойных деревьев в предпраздничные дни, Правил благоустройства.

4 января сотрудники Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города проверили объекты на улицах Антонова,7 и 47, Ново-Казанской, Конструкторской, Карпинского, Фурманова, пр. Строителей, 40.

В целом, организаторы елочных базаров (победители аукционов) 31 декабря 2016 года привели в порядок территории, прилегающие к точкам продаж – убрали мусор, вывезли оставшиеся елки в зоопарк, церковные организации для празднования Рождества.

Помимо добросовестных представителей бизнес-сферы, в городе осуществляли несанкционированную продажу хвойных деревьев предприниматели, которые не только нарушили правила торговли, но и оставили нереализованные елки на контейнерных площадках, к примеру, на улице Ленинградской, 8.

Данные елки будут убраны сотрудниками коммунальных служб города.