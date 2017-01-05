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 Пятница, 06 января 2017
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Нереализованные елки вывезут с контейнерных площадок
Сегодня в Пензе
 

По распоряжению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева состоялся рейд по соблюдению предпринимателями, которые осуществляли реализацию хвойных деревьев в предпраздничные дни, Правил благоустройства.

4 января сотрудники Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города проверили объекты на улицах Антонова,7 и 47, Ново-Казанской, Конструкторской, Карпинского, Фурманова, пр. Строителей, 40.

В целом, организаторы елочных базаров (победители аукционов) 31 декабря 2016 года привели в порядок территории, прилегающие к точкам продаж – убрали мусор, вывезли оставшиеся елки в зоопарк, церковные организации для празднования Рождества.

Помимо добросовестных представителей бизнес-сферы, в городе осуществляли несанкционированную продажу хвойных деревьев предприниматели, которые не только нарушили правила торговли, но и оставили нереализованные елки на контейнерных площадках, к примеру, на улице Ленинградской, 8.

Данные елки будут убраны сотрудниками коммунальных служб города.

Новость: Администрация города Пензы

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