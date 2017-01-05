Контроль работы по уборке городских улиц

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совершил объезд города, в котором также приняли участие заместитель главы администрации Юрий Ильин и начальник Управления ГОЧС Алексей Михайлов. Во время объезда в каждом из районов города прошла оперативная планерка, на которой были поставлены задачи на день.

Так, главам районных администраций было поручено проконтролировать работу управляющих компаний и ТСЖ на предмет уборки внутридворовых территорий.

- Во дворах должны быть очищены не только проезды, но тротуары и пешеходные дорожки. Люди не должны страдать, - подчеркнулВиктор Кувайцев.

Директору МУП «Пензадормост» глава администрации поручил в первую очередь обратить на качество уборки мостов и путепроводов.

- На дороги техника должна выходить в полном объеме, - добавил Виктор Николаевич. - Кроме того, в связи с понижением температуры, необходимо более качественно обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами.

По информации оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы г. Пензы в городе ночью работало 84 единицы техники МУП «Пензадормост», из которых КДМ, ПР и плужно-щеточной техники - 46 единиц.