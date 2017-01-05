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Число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения будет увеличено
Сегодня в Пензе
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Необходимо увеличить число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения, - заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова Соответствующее поручение дала в среду, 4 января 2017 года, заместитель Министра Оксана Чижова по итогам проверки поликлинического звена медицинских организаций города Пензы.
Необходимо увеличить число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения, - заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова
Соответствующее поручение дала в среду, 4 января 2017 года, заместитель Министра Оксана Чижова по итогам проверки поликлинического звена медицинских организаций города Пензы.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области
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