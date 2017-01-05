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 Пятница, 06 января 2017
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Число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения будет увеличено
Сегодня в Пензе
 

Необходимо увеличить число операторов для работы в контакт-центре по вызову врача на дом для взрослого населения, - заместитель Министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова

Соответствующее поручение дала в среду, 4 января 2017 года, заместитель Министра Оксана Чижова по итогам проверки поликлинического звена  медицинских организаций города Пензы.

В соответствии с утверждённым графиком работы в выходные и праздничные дни поликлиника №14 (бывшая поликлиника клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина) оказывает неотложную медицинскую помощь в период с 8.00 до 14.00. Во вторник, 3 января 2017 года, за амбулаторно-поликлинической помощью обратилось 220 человек, в основном, терапевтического профиля.  На дому медицинскими работниками обслужено 217 пациентов. 

Большое число звонков продолжает поступить на телефон контакт-центра для вызова врача на дом взрослому населению. Посетив данное структурное подразделение и ознакомившись с работой специалистов, Оксана Викторовна дала поручение увеличить число операторов  с 5 до 7-8 человек для приема звонков от населения по вызову врача на дом для взрослых. 

«Также для тех врачей, у кого уже полностью закрыта запись на приём в январе месяце, необходимо открыть запись на последующие месяцы», - поставила задачу заместитель Министра.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области

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