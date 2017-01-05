|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Рождественские ярмарки начали свою работу
Сегодня в Пензе
|
На территории города Пензы фермеры в новогодние и рождественские праздники представляют жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. Так, на ярмарке по улице Суворова, 120 реализуют свою продукцию фермеры и предприниматели из Пензенского, Каменского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов Пензенской области. Жители города к праздничному столу могут приобрести домашние куры от 125 рублей за кг, утки - от 300 рублей. Также в продаже свинина от 250 рублей за кг, рыба мороженная – от 70 рублей, яблоки – от 60 рублей, молоко от Никольского маслозавода – от 35 рублей, каменский хлеб – от 24 рублей, копчения – от 300 рублей, соленья – от 80 рублей и другие виды продукции. Ярмарка работает 5, 6, 7, 8 января 2017 года с 08.00 до 16.00.
На территории города Пензы фермеры в новогодние и рождественские праздники представляют жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам.
Так, на ярмарке по улице Суворова, 120 реализуют свою продукцию фермеры и предприниматели из Пензенского, Каменского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов Пензенской области.
Жители города к праздничному столу могут приобрести домашние куры от 125 рублей за кг, утки - от 300 рублей. Также в продаже свинина от 250 рублей за кг, рыба мороженная – от 70 рублей, яблоки – от 60 рублей, молоко от Никольского маслозавода – от 35 рублей, каменский хлеб – от 24 рублей, копчения – от 300 рублей, соленья – от 80 рублей и другие виды продукции.
Ярмарка работает 5, 6, 7, 8 января 2017 года с 08.00 до 16.00.
Новость: Администрация города Пензы
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru