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 Пятница, 06 января 2017
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Рождественские ярмарки начали свою работу
Сегодня в Пензе
 

На территории города Пензы фермеры в новогодние и рождественские праздники представляют жителям и гостям города широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. 

Так, на ярмарке по улице Суворова, 120 реализуют свою продукцию фермеры и предприниматели из Пензенского, Каменского, Никольского, Малосердобинского, Лопатинского, Тамалинского, Белинского районов Пензенской области. 

Жители города к праздничному столу могут приобрести домашние куры от 125 рублей за кг, утки - от 300 рублей. Также в продаже свинина от 250 рублей за кг, рыба мороженная – от 70 рублей, яблоки – от 60 рублей, молоко от Никольского маслозавода – от 35 рублей, каменский хлеб – от 24 рублей, копчения – от 300 рублей, соленья – от 80 рублей и другие виды продукции.

Ярмарка работает 5, 6, 7, 8 января 2017 года с 08.00 до 16.00.

Новость: Администрация города Пензы

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