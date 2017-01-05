В Новый год мы всегда верим в сказку и ждем чудес. Написано много сказок про Новый год и про зиму. На конкурсной программе «Ларец новогодних сказок» в ЦПКиО им. В.Г. Белинского 4 января 2016 Снеговичок собрал в сундучок свои самые любимые новогодние сказки.

Чтобы открыть волшебный ларец и узнать, какие же сказки там спрятались, посетителям парка пришлось воспользоваться ключиками – «снежками». Тот, кто попадал в сундучок, имел возможность достать оттуда волшебную сказку. Взрослые и дети с удовольствием вспоминали известные зимние истории и принимали участие в тематических конкурсах. Они «лепили снеговиков» как в одноименной сказке Г.Х. Андерсена; как Снегурочка «прыгали через костер»; как Марфушка из «Морозко» катались на «свинках», которых изображали папы, и, как в сказке «Два Мороза», выясняли, что греет лучше - барская шуба или мужицкая работа.

Также родители вместе с ребятами и Снеговичком вспомнили сказки «12 месяцев», «Дед Мороз и лето», «Снежная королева» и разные народные сказки. В завершении мероприятия все участники были награждены вкусными призами от парка Белинского.