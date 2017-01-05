Пензенцы преодолели электронный лабиринт

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы продолжает работу по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья в городе Пензе.

4 января на Фонтанной площади для жителей и гостей города сотрудниками МБУ ДО СДЮСШОР № 7 организована работа электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования, где участникам предлагалось на время преодолеть лабиринт по трем дистанциям.

В прохождении электронного лабиринта приняли участие около 140 пензенцев и гостей города.