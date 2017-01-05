|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенцы преодолели электронный лабиринт
Сегодня в Пензе
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы продолжает работу по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья в городе Пензе. 4 января на Фонтанной площади для жителей и гостей города сотрудниками МБУ ДО СДЮСШОР № 7 организована работа электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования, где участникам предлагалось на время преодолеть лабиринт по трем дистанциям. В прохождении электронного лабиринта приняли участие около 140 пензенцев и гостей города.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы продолжает работу по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья в городе Пензе.
4 января на Фонтанной площади для жителей и гостей города сотрудниками МБУ ДО СДЮСШОР № 7 организована работа электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования, где участникам предлагалось на время преодолеть лабиринт по трем дистанциям.
В прохождении электронного лабиринта приняли участие около 140 пензенцев и гостей города.
Новость: Администрация города Пензы
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru