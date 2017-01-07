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Ухудшение дорожной обстановки на территории Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение ПДД В ближайшие дни на территории Пензенской области возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение ПДД
В ближайшие дни на территории Пензенской области возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
Новость: Пропаганда УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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