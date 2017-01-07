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 Воскресенье, 08 января 2017
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Ухудшение дорожной обстановки на территории Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение ПДД

В ближайшие дни на территории Пензенской области возможно выпадение осадков в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

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