100 единиц техники работало на дорогах города

Об этом в ходе утреннего объезда сообщил главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву директор МУП «Пензадормост»Вячеслав Голохвастов. Утром 6 января градоначальник вместе с заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным провел осмотр городских территорий.

По сведениям МУП «Пензадормост», после снегопада в ночь на 6 января в работах первой очереди – обработке дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометании проезжей части – было задействовано 66 единиц спецтехники. Среди них –29 КДМ, девять пескоразбрасывателей, пять плужнощеточных машин, 17 тракторных щеток, шесть грейдеров.

Вторую очередь работ по вывозу снега осуществляли 34 единицы техники: пять снегопогрузчиков «золотые ручки», десять фронтальных погрузчиков, 19 самосвалов.

– Снег вывозили с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, с дороги на Горбатом переулке, – доложил Вячеслав Голохвастов.

– Необходимо очистить тротуары, продолжить работы по вывозу снега, – поручил МУП «Пензадормост» Виктор Кувайцев.