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100 единиц техники работало на дорогах города
Сегодня в Пензе
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Об этом в ходе утреннего объезда сообщил главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву директор МУП «Пензадормост»Вячеслав Голохвастов. Утром 6 января градоначальник вместе с заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным провел осмотр городских территорий. По сведениям МУП «Пензадормост», после снегопада в ночь на 6 января в работах первой очереди – обработке дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометании проезжей части – было задействовано 66 единиц спецтехники. Среди них –29 КДМ, девять пескоразбрасывателей, пять плужнощеточных машин, 17 тракторных щеток, шесть грейдеров. Вторую очередь работ по вывозу снега осуществляли 34 единицы техники: пять снегопогрузчиков «золотые ручки», десять фронтальных погрузчиков, 19 самосвалов. – Снег вывозили с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, с дороги на Горбатом переулке, – доложил Вячеслав Голохвастов. – Необходимо очистить тротуары, продолжить работы по вывозу снега, – поручил МУП «Пензадормост» Виктор Кувайцев.
Об этом в ходе утреннего объезда сообщил главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву директор МУП «Пензадормост»Вячеслав Голохвастов. Утром 6 января градоначальник вместе с заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным провел осмотр городских территорий.
По сведениям МУП «Пензадормост», после снегопада в ночь на 6 января в работах первой очереди – обработке дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометании проезжей части – было задействовано 66 единиц спецтехники. Среди них –29 КДМ, девять пескоразбрасывателей, пять плужнощеточных машин, 17 тракторных щеток, шесть грейдеров.
Вторую очередь работ по вывозу снега осуществляли 34 единицы техники: пять снегопогрузчиков «золотые ручки», десять фронтальных погрузчиков, 19 самосвалов.
– Снег вывозили с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, с дороги на Горбатом переулке, – доложил Вячеслав Голохвастов.
– Необходимо очистить тротуары, продолжить работы по вывозу снега, – поручил МУП «Пензадормост» Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы
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