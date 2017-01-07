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 Воскресенье, 08 января 2017
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Занятость школьников во время новогодних каникул
Сегодня в Пензе
 

В соответствии с поручением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев в преддверии новогодних праздников ставил задачу перед руководителями образовательных учреждений по организации занятости детей во время зимних каникул.

Градоначальник совместно с заместителем главы администрации города Пензы Владимиром Попковым, начальником Управления образования г. Пензы Юрием Голодяевым посетил учебные заведения города, где проверил, как проходят запланированные мероприятия. 

В этот день в школе №26  Дед Мороз и Снегурочка проводили спортивные игры и конкурсы на свежем воздухе, в которых принимали участие не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. В программу мероприятия также вошли: соревнования по мини-футболу, арм-спорту, гиревому спорту, перетягиванию каната и веселые старты.

В рамках акции «Зимние забавы» спортивное мероприятие состоялось и в школе №19. Гостей праздника ждали танцы, катание на санках, перетягивание каната, лыжные гонки, эстафета с обручами и другие развлечения. В здании учреждения образования прошел теннисный турнир среди 5-11 классов.

– Для каждого микрорайона школа является социокультурным центром. Такие мероприятия позволяют не только грамотно организовать досуг учащихся, но и укрепить семейные ценности, сформировать навыки здорового образа жизни среди населения, – подвел итоги инспекции Виктор Кувайцев.

Пользуясь случаем, глава администрации города Пензы наградил инициативных жителей Железнодорожного района, которые ярко украсили свои домовладения к Новому году. 

Новость: Администрация города Пензы

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