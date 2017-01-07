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Проведен межведомственный рейд по неблагополучным семьям
Сегодня в Пензе
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Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района г. Пензы совместно с инспектором ПДН ОП № 5 УМВД России по г. Пензе, специалистом МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен межведомственный рейд по семьям, состоящим на учете в Центре. В ходе мероприятия посещено десять семей, которым предоставлена информация о проведении культурно-массовых мероприятий в школах, о работе кружков, секций, катков, а также проводимых Центром. С родителями проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей, необходимости усиления контроля за их поведением и организации досуга, рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности.
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района г. Пензы совместно с инспектором ПДН ОП № 5 УМВД России по г. Пензе, специалистом МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен межведомственный рейд по семьям, состоящим на учете в Центре.
В ходе мероприятия посещено десять семей, которым предоставлена информация о проведении культурно-массовых мероприятий в школах, о работе кружков, секций, катков, а также проводимых Центром.
С родителями проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей, необходимости усиления контроля за их поведением и организации досуга, рекомендовано не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Семьям вручены памятки о мерах пожарной безопасности.
Новость: Администрация города Пензы
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