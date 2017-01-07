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Хоккей в валенках - новый вид спорта
Сегодня в Пензе
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На Фонтанной площади состоялись соревнования по хоккею в валенках среди дворовых команд. В состязаниях приняло участие 8 команд. По итогам проведенных соревнований победу одержала команда "Winners", второе место заняла команда школы № 7, третье место - команда школы № 25.
На Фонтанной площади состоялись соревнования по хоккею в валенках среди дворовых команд.
В состязаниях приняло участие 8 команд.
По итогам проведенных соревнований победу одержала команда "Winners", второе место заняла команда школы № 7, третье место - команда школы № 25.
Новость: Администрация города Пензы
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