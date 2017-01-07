Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 08 января 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Рождественский турнир по регби стартовал
Сегодня в Пензе
 

В Пензе стартовал ежегодный Рождественский турнир по регби среди юношей, который проводится уже в одиннадцатый раз.

В соревнованиях принимают участие спортсмены 4-х возрастных групп: 1999- 2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.

Помимо пензенских команд в турнире будут принимать участие команды из Казани, Зеленограда, а также из с. Грабово Пензенской области. Пензенские регбисты представляют Детско-юношескую спортивную школу № 8 города Пензы, а также 1 команда из Классической гимназии № 1 города Пензы.

5 и 6 января соревнования проходят на стадионе «Первомайский» (ул. Калинина, 119).

7 января игры состоятся во Дворце спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9).

Начало игр в 10.00

Новость: Администрация города Пензы

2017-01-07
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил работу спецтехники на автомагистралях
 В настоящее время 53 единицы осуществляют очистку дорожного полотна
 
2017-01-07
Предприятия потребительского рынка приводят свои территории в порядок
 Территории киосков и торгово-остановочных комплексов также начали приводить в порядок
 
2017-01-07
Реконструкция Свердловского моста продолжается
 Завершение реконструкции запланировано на декабрь 2017 года
 
2017-01-07
Губернатор посетил строительную площадку школы на улице Шевченко
 Ввод школы в эксплуатацию планируется летом 2017 года
 
2017-01-07
Участнику трудового фронта, ветерану труда Зое Сергеевне Гараниной исполнилось 90 лет
 Поздравить со знаменательным днем приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы и представитель районного Центра социальной помощи семье и детям
 

Новости партнеров
 
На сайте: 12ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru