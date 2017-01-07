Рождественский турнир по регби стартовал

В Пензе стартовал ежегодный Рождественский турнир по регби среди юношей, который проводится уже в одиннадцатый раз.

В соревнованиях принимают участие спортсмены 4-х возрастных групп: 1999- 2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.

Помимо пензенских команд в турнире будут принимать участие команды из Казани, Зеленограда, а также из с. Грабово Пензенской области. Пензенские регбисты представляют Детско-юношескую спортивную школу № 8 города Пензы, а также 1 команда из Классической гимназии № 1 города Пензы.

5 и 6 января соревнования проходят на стадионе «Первомайский» (ул. Калинина, 119).

7 января игры состоятся во Дворце спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9).

Начало игр в 10.00