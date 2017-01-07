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Рождественский турнир по регби стартовал
Сегодня в Пензе
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В Пензе стартовал ежегодный Рождественский турнир по регби среди юношей, который проводится уже в одиннадцатый раз. В соревнованиях принимают участие спортсмены 4-х возрастных групп: 1999- 2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. Помимо пензенских команд в турнире будут принимать участие команды из Казани, Зеленограда, а также из с. Грабово Пензенской области. Пензенские регбисты представляют Детско-юношескую спортивную школу № 8 города Пензы, а также 1 команда из Классической гимназии № 1 города Пензы. 5 и 6 января соревнования проходят на стадионе «Первомайский» (ул. Калинина, 119). 7 января игры состоятся во Дворце спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9). Начало игр в 10.00
В Пензе стартовал ежегодный Рождественский турнир по регби среди юношей, который проводится уже в одиннадцатый раз.
В соревнованиях принимают участие спортсмены 4-х возрастных групп: 1999- 2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.
Помимо пензенских команд в турнире будут принимать участие команды из Казани, Зеленограда, а также из с. Грабово Пензенской области. Пензенские регбисты представляют Детско-юношескую спортивную школу № 8 города Пензы, а также 1 команда из Классической гимназии № 1 города Пензы.
5 и 6 января соревнования проходят на стадионе «Первомайский» (ул. Калинина, 119).
7 января игры состоятся во Дворце спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9).
Начало игр в 10.00
Новость: Администрация города Пензы
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