В Пензе в районе СЗК «Дизель-Арена» стартовали традиционные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

В соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из Пензы и Пензенской области, а также Москвы и Тамбова.Участникам соревнований предлагается на время пройти маркированные дистанции. Программа соревнований рассчитана на два дня.

6 января 2017 старт дистанции запланирован на территории «Олимпийской аллеи» в районе стелы «Олимпийские кольца». Начало соревнований второго дня в 10.15.

Победители и призеры состязаний будут определены по сумме двух дней.

Организатор соревнований Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.