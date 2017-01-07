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«Рождественские старты»
Сегодня в Пензе
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В Пензе в районе СЗК «Дизель-Арена» стартовали традиционные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты». В соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из Пензы и Пензенской области, а также Москвы и Тамбова.Участникам соревнований предлагается на время пройти маркированные дистанции. Программа соревнований рассчитана на два дня. 6 января 2017 старт дистанции запланирован на территории «Олимпийской аллеи» в районе стелы «Олимпийские кольца». Начало соревнований второго дня в 10.15. Победители и призеры состязаний будут определены по сумме двух дней. Организатор соревнований Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
В Пензе в районе СЗК «Дизель-Арена» стартовали традиционные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».
В соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из Пензы и Пензенской области, а также Москвы и Тамбова.Участникам соревнований предлагается на время пройти маркированные дистанции. Программа соревнований рассчитана на два дня.
6 января 2017 старт дистанции запланирован на территории «Олимпийской аллеи» в районе стелы «Олимпийские кольца». Начало соревнований второго дня в 10.15.
Победители и призеры состязаний будут определены по сумме двух дней.
Организатор соревнований Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы
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