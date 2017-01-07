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«Волшебное королевство»
Сегодня в Пензе
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На базе Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова стартовали финальные соревнования областного детского шахматного турнира «Волшебное королевство» среди мальчиков и девочек 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р. и младше – победителей и призеров зональных соревнований. В состязаниях принимают участие спортсмены из Пензы и Пензенской области, а также из Удмуртской республики, Тамбовской и Саратовской областей. Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат - у девочек турнир состоит из семи туров, у мальчиков – девяти туров. За победу в шахматном турнире соревнуются 24 девочки и 80 мальчиков. По итогам пяти туров у девочек лидируют участницы, набравшие по 4 очка: Чиркина Полина (Тамбовская область), участницы из Пензенской области – Потапова Ольга, Шевчук София и Швангирадзе София. По итогам шести туров у мальчиков лидируют Чумаков Владимир (Тамбовская область) и Хинчагов Арсений (Пензенская область), набравшие по 5,5 очка. По 5 очков набрали Брюнин Елисей (Тамбовская область) и участники из Пензенской области – Наумов Петр, Бринюшин Андрей, Можаев Антон и Севостьянов Арсений.
На базе Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова стартовали финальные соревнования областного детского шахматного турнира «Волшебное королевство» среди мальчиков и девочек 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р. и младше – победителей и призеров зональных соревнований.
В состязаниях принимают участие спортсмены из Пензы и Пензенской области, а также из Удмуртской республики, Тамбовской и Саратовской областей. Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат - у девочек турнир состоит из семи туров, у мальчиков – девяти туров. За победу в шахматном турнире соревнуются 24 девочки и 80 мальчиков.
По итогам пяти туров у девочек лидируют участницы, набравшие по 4 очка: Чиркина Полина (Тамбовская область), участницы из Пензенской области – Потапова Ольга, Шевчук София и Швангирадзе София.
По итогам шести туров у мальчиков лидируют Чумаков Владимир (Тамбовская область) и Хинчагов Арсений (Пензенская область), набравшие по 5,5 очка. По 5 очков набрали Брюнин Елисей (Тамбовская область) и участники из Пензенской области – Наумов Петр, Бринюшин Андрей, Можаев Антон и Севостьянов Арсений.
Новость: Администрация города Пензы
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