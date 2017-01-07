Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поздравил с юбилеем члена Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нинель Новосельцеву

– Говоря о патриотизме, следует отметить, что ваш жизненный путь - пример настоящего служения нашему городу и Отечеству. Доброго здоровья, радости и гордости за Пензу, – обратился к имениннице Виктор Кувайцев и вручил Нинель Александровне приветственный адрес и памятный подарок – панно с видами Пензы.

Новосельцева Нинель Александровна родилась 1 января 1937 года в с. М-Бокла, Боклинского района Оренбургской области. После окончания Пензенского педагогического института с 1959 года по 1961 год работала воспитателем 29-й начальной школы продленного дня, с 1961 года по 1964 год - заведующей УКП по г.Пензе и преподавателем русского языка и литературы Куйбышевского швейного техникума, работавшего при швейной фабрике им.Клары Цеткин, где наиболее ярко проявился ее талант организатора и воспитателя. Она сумела подобрать качественный состав преподавателей, умело решала проблемы обучения и воспитания учащихся - рабочих фабрики. С 1964 года по 1967 года Нинель Александровна работала заведующей Пензенским УКП Кузнецкого промышленно-экономического техникума, а в ноябре 1967 года утверждена на должность секретаря партийного бюро швейной фабрики им.Клары Цеткин, где проработала по декабрь 1973 года и решала вопросы повышения качества производимой продукции. В результате фабрика вышла в число передовых предприятий в социалистическом соревновании, а секретарь партбюро Н.А. Новосельцева была избрана делегатом XXIV съезда КПСС, где ей был вручен первый орден «Знак Почета».

В 1973 году Новосельцева Н.А. избрана секретарем Ленинского райкома КПСС г. Пензы и проработала в должности по февраль 1982 года. Она была лично причастна к строительству Дворца пионеров, организации праздников «Серпа и Молота», подготовке к проведению легкоатлетической эстафеты по улицам г. Пензы 9 мая, работала вместе с людьми на благоустройстве скверов и закладке их на Набережной р. Суры, проспекте Победы, при расчистке дна будущего Сурского водохранилища.

В период с февраля 1983 года по июль 1983 года Нинель Александровна утверждена заведующей отделом пропаганды и агитации горкома КПСС, а с июля 1983 – секретарем горкома КПСС. Большой личный вклад Новосельцева Н.А. внесла в этот период в открытие стереоскопического кинотеатра «Октябрь», Музея одной картины, музея театра, кинотеатра «Салют»; начали работать фирменный магазин- салон «Электроника», государственная студенческая поликлиника, музей ПО «ЗИФ», Дворец водного спорта, спорткомплекс «Рубин», заложен парк Победы в Арбеково. В период её работы бюро обкома и горкома партии одобрен и реализован проект «День города», первый день рождения города состоялся 1 июня 1986 года. В должности секретаря горкома КПСС она проработала до сентября 1991 года.

С февраля 1992 года по март 1996 года Нинель Александровна работала администратором Центра русской хоровой и вокальной культуры при отделе культуры Пензенской городской администрации, при этом с января 1996 года по январь 2000 года являлась помощником депутата Государственной Думы ФС РФ от фракции КПРФ. В работе с избирателями уделяла особое внимание социальной защите населения, выполняла конкретные просьбы и наказы избирателей, многое делала для оказания помощи малообеспеченным семьям и беженцам.

В период своей трудовой деятельности Новосельцева Н.А. содействовала строительству клубов, организовывала субботники по вывозу мусора из подвальных помещений, подбирала кадры и организовывала воспитательную работу. В результате было создано 117 детско-юношеских клубов (47 спортивных, 30 многопрофильных, 30 - технических, 10 – эстетических) по 98-ми направлениям и увлечениям.

В 1989 году издательство политической литературы в Москве выпустило книгу под редакцией Новосельцевой Н.А. и Фёдорова В.В. «Наши подростки» о создании клубов по интересам в Пензе. Опыт распространялся по всей стране. Это движение стало делом большой социальной значимости. В городе улучшился социально-правовой климат, сократилась число «трудных» подростков, снизилось количество правонарушений среди несовершеннолетних. В 1990 году по инициативе и при непосредственном участии Нинель Александровны прошло крупное городское мероприятие в Драмтеатре, посвященное 10-летию пензенских клубов по интересам.

С 2010 года Новосельцева Н.А. - председатель Кадровой комиссии обкома КПРФ (член обкома КПРФ с начала деятельности партии). С 1991 года по настоящее время Н.А. Новосельцева член Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, из них 20 лет являлась членом президиума.

Новосельцева Н.А. активно занимается благотворительностью. Она инициатор сбора вещей и книг для детских домов, сельских школ, подарков воинам-пензенцам; организатор сбора материальной помощи жителям Дальнего Востока после наводнения, населению Юго-Востока Украины, погорельцам. Нинель Александровна активный участник акций по защите социальных прав трудящихся, против вырубки зелёных насаждений, строительства парковок для автомашин в неположенных местах.

Немало делает она для сохранения исторической памяти, в том числе о Великой Отечественной войне, выступает против очернения советского периода жизни. К 70-летию Великой Победы она была инициатором и организатором митинга-концерта «Поклонимся великим тем годам!», который проводился для ветеранов и молодёжи в большом зале областной филармонии.

Государственные награды, награды органов государственной власти, органов местного самоуправления, дипломы:

1965 год - Почётная грамота ЦК ВЛКСМ;

1967 год - Почетная грамота Министерства лёгкой промышленности СССР и Центрального комитета профсоюзов рабочих текстильной и лёгкой промышленности «За долголетнюю работу по подготовке специалистов для лёгкой промышленности, высокий уровень преподавания и воспитания»;

1970 год - медаль «В ознаменование 100-летня со дня рождения В.И. Ленина»;

1971 год - орден «Знак Почёта»;

1981 год - орден «Знак Почёта»;

1981 год - звание «Отличник народного просвещения»;

1985 год - медаль «Ветеран труда»;

1990 год - значок активиста Советского фонда мира;

2012 год - памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы»;

2013 год - юбилейная медаль «В память 350-летия Пензы»;

2015 год - Почётная грамота Законодательного Собрания Пензенской области «За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни г. Пензы и Пензенской области, большой вклад в развитие ветеранского движения».