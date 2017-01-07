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Виктор Кувайцев поздравляет пензенцев с Рождеством Христовым
Сегодня в Пензе
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Уважаемые жители города Пензы! Позвольте поздравить вас с великим православным праздником Рождеством Христовым! Этот светлый день олицетворяет собой могущество жизни, торжество мира и добра, вдохновляет на созидание, нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем. Сегодня мы в особенности думаем о завтрашнем дне, наполняя свои сердца верой и надеждой на светлое будущее. Так пусть Рождество Христово озарит каждый дом и каждую семью любовью и теплом, прибавляющими силы в преодолении всех жизненных трудностей. Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях. С уважением, глава администрации города Пензы
Уважаемые жители города Пензы!
Позвольте поздравить вас с великим православным праздником Рождеством Христовым! Этот светлый день олицетворяет собой могущество жизни, торжество мира и добра, вдохновляет на созидание, нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем.
Сегодня мы в особенности думаем о завтрашнем дне, наполняя свои сердца верой и надеждой на светлое будущее. Так пусть Рождество Христово озарит каждый дом и каждую семью любовью и теплом, прибавляющими силы в преодолении всех жизненных трудностей.
Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.
С уважением, глава администрации города Пензы
Новость: Администрация города Пензы
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